Ascolti Tv 28 novembre 2019, è Del Debbio l'Adrian di Mediaset

Ascolti Tv giovedì 28 novembre 2019. Su Rai1 La famiglia von Trapp una vita in musica vince la prima serata con il 14,5% e 3,3 milioni di media spettatori. Segue Adrian su Canale 5 con l’11,1% e 2,7 milioni. Terzo posto per Paolo Del Debbio con Dritto e Rovescio su Rete4 (8,1%). Battuto nettamente il competitor Corradi Formigli su La7 con Piazzapulita (5,1%). Su Rai2 Frozen 7%, su Italia1 The Transporter Legacy 7%. Su Rai3 Stati Generali 5,9%. L’Europa League per gli abbonati di Sky Sport: 1,7% per la Roma, 1,1% per la Lazio. X Factor su SkyUno 3%.

Nella fascia Access prime time Soliti Ignoti su Rai1 21,4% e 5,5 milioni, Striscia la Notizia su Canale5 16,4% e 4,2 milioni. Un posto al sole su Rai3 6,9%, Otto e mezzo su La7 6,6%, Stasera Italia su Rete4 4,9%, Tg2 Post su Rai2 4,1%, C.S.I. su Italia1 5,4%.



Nel Preserale L’eredità su Rai1 25,3% e 5,1 milioni, Conto alla rovescia su Canale5 18,4% e 3,6 milioni. In Seconda serata Porta a porta su Rai1 10,1%, Linea notte su Rai3 5,5%, Adrian su Canale5 8,5%. Venerdì 29 Novembre 2019, 11:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA