Ascolti Tv 28 marzo 2020, volano i tiggì: Tg1 boom con 9,5 milioni

Ascolti Tv sabato 28 marzo 2020. Sono i telegiornali a dominare la scena in questa serata. Su Rai1 l’Edizione Straordinaria del Tg1, con la conferenza stampa di Giuseppe Conte, ha ottenuto un ascolto medio di 7.691.000 spettatori (27,4%). A seguire il Tg1 della sera ha incrementato il bottino: 9.487.000 (31,3%). Il Tg5 delle 20: 6.228.000 (20,7%). Bene anche gli altri tiggì all’ora di pranzo: Studio Aperto ore 12.25: 2.705.000 (14,3%), Tg2 ore 13.00: 3.366.000 (15,2%), Tg5 ore 13.00: 4.860.000 (21,7%), Tg1 13.30: 6.215.000 (26,7%). Su Rai3 il TgR delle 14.00 registra il 22,3% con 4.987.000 spettatori.

In prima serata vince Bonolis su Fiorello. Entrambi in replica. Su Canale 5 Ciao Darwin Terre Desolate 4,5 milioni e 18,5% di share. Su Rai1 Il Meglio di Viva RaiPlay! 4,3 milioni pari al 15,3% di share. Su Rai2 Petrolio Antivirus 4,7%. Su Italia 1 Pets Vita da animali 7,5%. Su Rai3 Sapiens Un Solo Pianeta 5,1%. Su Rete4 Speciale stasera Italia Weekend 3,8%. Su La7 Operazione sottoveste 3,2%. Su Tv8 Agente 007 Una Cascata di diamanti l’1.8%. Su Nove L’Ombra del Sospetto 2,7%. Su Iris Ipotesi di Complotto 2,3%. Ultimo aggiornamento: Domenica 29 Marzo 2020, 14:00

