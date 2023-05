Ascolti Tv 28 maggio 2023, Fabio Fazio chiude in bellezza tra gli applausi

Ascolti Tv domenica 28 maggio 2023 in prima serata su Rai1 Sorelle per sempre ha conquistato 2.193.000 spettatori pari al 13.6% di share. Su Canale5 Ma cosa ci dice il cervello 2.124.000 e 12.1%. Su Rai2 la finale del campionato di rugby Rovigo-Padova 409.000 (2.3%). Su Italia1 Oblivion 783.000 e 4.7%. Su Rai3 l’ultima puntata di Che Tempo Che Fa, in onda dalle 20:36 alle 22:28, 2.772.000 spettatori pari al 15.4% e Che Tempo Che Fa – Il Tavolo, dalle 22:31 alle 00:34, 2.134.000 pari al 16.8%. Su Rete4 Le ali della libertà 712.000 (4.7%). Su La7 In Onda Prima Serata 426.000 pari al 2.3%. Su Tv8 GialappaShow 858.000 (4.9%). Sul Nove Little Big Italy 294.000 (1.6%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Affari Tuoi 4.170.000 (23.4%). Su Canale5 Paperissima Sprint 2.530.000 con il 14.6%. Su Italia1 N.C.I.S. 1.007.000 (5.9%). Su Rete4 Controcorrente 602.000 (3.6%) e 605.000 (3.4%). Su La7 In Onda 589.000 (3.4%). Su Tv8 4 Ristoranti 588.000 pari al 3.4%. Sul Nove il campionato italiano di Pallacanestro 60.000 (0.3%).



Nel Preserale su Rai1 L’Eredità Weekend 3.072.000 con il 22.9%.

Nel daytime al pomeriggio su Rai1 Domenica In 2.211.000 con il 19% nella prima parte, 1.567.000 e 14.7% nella seconda, 1.399.000 spettatori con il 14% nella terza. A seguire Da Noi… A Ruota Libera 1.368.000 e 13.5%. Su Canale5, dopo Verissimo Le Storie 1.625.000 (16.4%) nella prima parte e 1.531.000 (14.7%) nella seconda.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Maggio 2023, 11:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA