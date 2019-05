Ascolti Tv 28 maggio 2019, vince la Partita del Cuore. Bene Floris, exploit per Gruber e Porro

Ascolti Tv di martedì 28 maggio 2019. Su Rai1 La Partita del Cuore è stata vista da una media di quasi 2,8 milioni di spettatori pari al 12,5% di share. Su Italia 1 Avatar 1,9 milioni e 10,4%. Su Canale 5 per Room 2,1 milioni e il 10,1%. Su Rai2 The Voice of Italy 1,9 milioni e 9,7%. Su La7 DiMartedì 8,4%. Su Rete4 Quarta Repubblica 6,3%. Su Rai3 #Cartabianca 5%. Su Tv8 Il Buongiorno del Mattino 1,7%, sul Nove Spaccio Capitale 2,1%.



Nella fascia Access Prime Time su Rai1 I Soliti Ignoti 18,9%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 17,7%. Su La7 Otto e Mezzo 9,7%. Su Rai3 Che ci Faccio Qui 5,6% e Un Posto al Sole 7,1%. Su Rete4 Stasera Italia 5,1%, Su Rai2 Tg2 Post 4%. Su Italia1 CSI 4,5%. Su Tv8 4 Ristoranti 2,1% di share. Sul Nove Camionisti in Trattoria 1,3%. Nel Preserale su Rai1 L'Eredità 23,2%. Su Canale 5 Caduta Libera 21,9%. A mezzogiorno flessione per la Prova del Cuoco (11,7%) contro il 19% di Forum. Al pomeriggio Balivo e Vita in diretta tengono botta allo strapotere di Canale 5 con De Filippi e D'urso. Il Giro d'Italia all'arrivo registra il 23,5%. In seconda serata 9% per Porta a Porta. E Mentana? Dormiva dopo la maratona di 24 ore e come tutta La7 continuava a fare sogni d'oro in attesa di un'altra tornata elettorale.

