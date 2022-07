Ascolti Tv 28 luglio 2022, Zona Bianca cala l'asso Berlusconi ma la media scende

Ascolti del 28 luglio 2022 in prima serata su Rai1 la replica di Don Matteo 12, ancora con Terence Hill, è stata vista e rivista da una media di 1.848.000 spettatori pari al 13,8% di share. Su Canale 5 il film Scappo a Casa 1.474.000 (10,9%). Su Rai2 Tim Summer Hits dal palco di Rimini con Stefano De Martino e Andrea Delogu continua a strappare applausi con 1.184.000 spettatori pari al 10% di share. Su Rete4 Zona Bianca, con Silvio Berlusconi ospite di Giuseppe Brindisi, registra una media di 788.000 (6,9%), un risultato addirittura inferiore rispetto alle ultime due puntate (7,3% e addirittura un 9,6% di share). Sufficiente comunque per superare La7 con il competitor In Onda Prima Serata 696.000 (5%). Su Italia 1 la serie FBI Most Wanted 967.000 (6,8%). Su Rai3 La Grande Opera all’Arena di Verona, La Traviata, 664.000 (5%). Sul Nove il film Hitch Lui sì che capisce le donne 249.000 (1,9%). Su Tv8 Cops Una Banda di Poliziotti con Claudio Bisio nella commedia Sky Original: 240.000 (1,7%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 2.620.000 (17,4%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.342.000 (15,5%). Su Rai3 Un Posto al Sole 1.264.000 (8,5%). Su Italia1 NCIS New Orleans 905.000 (6,1%). Su La7 In Onda 1.183.000 (7,8%). Su Rete4 Controcorrente 773.000 (5.3%) e 945.000 (6,3%). Su Rai2 Tg2 Post 820.000 (5,4%). Su Tv8 4 Hotel 498.000 (3,4%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 257.000 (1,7%)

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.134.000 (27,9%). Su Canale 5 la replica di Avanti un Altro! 1.648.000 (15,3%). Su Rai3 le edizioni del Tgr 1.865.000 (15,6%).

Nel daytime su Rai1 la Messa del Papa dal Canada: 756.000 (10%).

