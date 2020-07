Ascolti Tv 28 luglio 2020, la truppa di Bisciglia sempre al comando

Ascolti Tv martedì 28 luglio 2020. Su Canale5 la quinta puntata di Temptation Island 7 supera la media di 3 milioni e 700 mila spettatori pari al 24% di share. Mentre su Rai1 la replica di Sorelle non raggiunge il 10% di share (9,4% per la precisione). Su Rai2 la 23° stagione di Squadra Speciale Cobra 11 fa il 3,6%. Vanno meglio i poliziotti di Chicago su Italia1 (Chicago PD 6 il 6,1%). Sui canali di Sky Sport Inter-Napoli è stata vista da un milione e 107 mila abbonati pari al 5,9% di share. Su Rai3 la seconda puntata di Bodyguard fa il 4,6%. Su Rete4 Giù al Nord 4,6%. Su La7 In Onda Focus sale al 5,1%. Su Tv8 Il tesoro dell’Amazzonia 2,3%. Sul Nove I mitici Colpo gobbo a Milano 1,4%.



In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè sfiora i 3,6 milioni (18,3%). Su Canale5 Paperissima Sprint va vicino ai 3 milioni (14,8%). Su Rai2 Tg2 Post 703.000 spettatori (3,5%), mentre 90° Gol Flash 947.000 spettatori (4,6%). Su Rete4 Stasera Italia News 969.000 (5,2%) nella prima parte e 1.050.000 (5,3%) nella seconda. Su La7 In Onda 975.000 (5%). Su Italia1 CSI 9 registra il 5,6%. Su Rai3 Un Posto al Sole 1.330.000 (6,8%). Su Tv8 la replica di 4 Ristoranti 2,3%. Sul Nove Little Big Italy in replica l’1,2%.



Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3,5 milioni con il 26%. Su Canale5 la replica di The Wall 1,6 milioni (12,4%). Ultimo aggiornamento: Wednesday 29 July 2020, 11:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA