Ascolti Tv 28 giugno 2022, bene Fedez e Nek. Paperissima sorpassa, Filorosso non sfonda. Che nostalgia Italia-Brasile 3-2

Ascolti del 28 giugno 2022 in prima serata la sfida tra due film in prima tv free vede prevalere di poco C’era una volta… a Montecarlo su Rai1 con una media di 2.431.000 spettatori pari al 15,1% nei confronti di Sono Solo Fantasmi con Christian De Sica che su Canale 5 è stato visto da una media di 2.049.000 spettatori pari al 13% di share. Su Italia 1 – dalle 18.56 alle 0.12 – il concerto LoveMi da piazza del Duomo a Milano con Fedez mattatore 1.440.000 (10%). Su Rai2 – dalle 21.32 alle 0.11 – la prima puntata del nuovo talent Dalla Strada al Palco con Nek 1.045.000 (7,5%). Su La7 G’olè! Il documentario sui Mondiali dell’82 vinti dall’Italia 635.000 (4%) con a seguire la telecronaca di Nando Martellini di Italia-Brasile 3-2 vista e rivista da una media di 257.000 spettatori con il 3,4% di share. Su Rai3 il debutto di Filorosso, il programma di approfondimento condotto da Giorgio Zanchini, affiancato dall’ex iena Roberta Rei, non emoziona 583.000 (4%). Su Rete4 il documentario Dynasties L’avventura della vita 535.000 (3,5%). Sul Nove il film Shooter 388.000 (2,7%). Su Tv8 il film Il Tesoro dell’Amazzonia 285.000 (1,8%).

In fascia Access Prime Time sorpasso di Paperissima Sprint nei confronti di Techetechetè: 2.793.000 spettatori con share del 16,2% per il programma di Canale5 contro 2.714.000 (15,7%) di Rai1. Su Rai3 Generazione Bellezza 783.000 (4,9%) e Un Posto al Sole 1.356.000 (7,8%). Su La7 Otto e Mezzo 1.316.000 (7,7%). Su Rete4 Controcorrente 813.000 (5%) e 979.000 (5,6%). Su Rai2 Tg2 Post 740.000 (4,2%). Su Tv8 Celebrity Chef 459.000 (2,7%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 262.000 (1,5%).

Nel Preserale su Rai1 vola Reazione a Catena 3.601.000 (27.8%). Su Canale 5 la replica di Avanti un Altro! 2.036.000 (16,2%). Su Rai2 Drusilla e l’Almanacco del Giorno Dopo 507.000 (3,4%). Su Rai3 le news dei Tgr 1.860.000 (13,6%).

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 1.048.000 (9,3%) e 534.000 (10,1%). Su Canale 5 il Tg5 Notte 652.000 (6,7%). Su Rai 3 Tg3 Linea Notte 324.000 (5,1%). Su Rai2 Speciale Let’s Play! 221.000 (4,9%). Su Italia1 Halloween 323.000 (8,3%). Su Rete4 Assassins 129.000 (2,5%).

