Ascolti Tv 28 giugno 2021, gli Europei dimezzano Report. Notti Europee cresce di rigore

Ascolti Tv 28 giugno 2021. In prima serata su Rai1 Francia-Svizzera ha appassionato una media di 7.405.000 spettatori pari al 35,9% di share. Nel dettaglio primo tempo: 7.013.000 – 32.08% (supplementari: 7.743.000 e 40,9%, rigori 8.358.000 e 49,4%. Bene anche il pre gara con Paola Ferrari (4.108.000 e 20,9%), il post gara di 11 minuti (5.235.000 e 37,5%) e di slancio anche Notti Europee in seconda serata (1.300.000 spettatori con il 20,3% di share). Così le altre reti in prima serata. Su Canale 5 Mr Wrong Lezioni d’Amore 1.486.000 (8,1%). Su Rai2 Hawaii Five O: 1.014.000 (4,6%), NCIS New Orleans 732.000 (3,5%). Su Italia 1 Il Settimo Figlio 838.000 (4%). Su Rai3 Report 1.232.000 (5,8%). Su Rete4 Quarta Repubblica 789.000 (4,7%). Su La7 Dieci Piccoli Indiani 245.000 (1,4%). Su Tv8 Gomorra La Serie 367.000 (1,7%). Sul Nove Flightplan Mistero in volo 318.000 (1,5%).

In fascia Access Prime time su Canale 5 Paperissima Sprint Estate 2.661.000 (12,6%). Su Rai2 Tg2 Post 810.000 (3,7%). Su Italia1 CSI 908.000 (4,5%). Su Rai3 Nuovi Eroi 1.042.000 (5,5%), Un Posto al Sole 1.444.000 (6,9%). Su Rete4 Stasera Italia News 954.000 (5%) nella prima parte e 960.000 spettatori (4,5%) nella seconda. Su La7 In Onda 1.003.000 (4,8%). Su Tv8 la replica di 4 Hotel 342.000 (1,7%). Sul Nove la replica di Deal With It Stai al Gioco 295.000 (1,5%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.407.000 (23,4%). Su Canale 5 la replica di Caduta Libera 1.910.000 (13,6%).

I debutti della stagione estiva. Su Rai1 Unomattina Estate con Barbara Capponi e Giammarco Sicuro 18,7%; Dedicato con Serena Autieri 17,6%; Il Pranzo è servito con Flavio Insinna 15%.Estate in diretta con Roberta Capua e Gianluca Semprini 11,7% nella prima parte e un bel 17% nella seconda. Su Rai3 Agorà Estate con Roberto Vicaretti in conduzione 6,1%. Su La7 In Onda con Concita De Gregorio e David Parenzo 4,8%.

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Giugno 2021, 11:09

