Ascolti Tv 28 gennaio 2023, De Filippi super, un Conti super tiene la scia. Ciao Maschio piace

Ascolti tv 28 gennaio 2023, in prima serata su Rai1 Tali e Quali, in onda dalle 21:33 alle 00:12, ha conquistato una media di 3.534.000 spettatori pari al 20.5% di share. Su Canale5 C’è Posta per Te, dalle 21:26 alle 00:42, ha vinto la prima serata con 4.809.000 spettatori e 29.8% di share. Ma va detto di Carlo Conti vanta un pubblico fedelissimo sempre e comunque. E’ da un mese dal suo debutto che il dato d’ascolto del suo Tali e quali è identico, senza subire calo fisiologico. Una roccaforte per Rai1 anche al sabato contro Queen Mary. Così gli altri progtrammi: su Rai2 F.B.I. 810.000 (4.1%) e F.B.I. International 675.000 (3.6%). Su Italia1 la prima tv di Scarpette rosse e i 7 nani 816.000 (4.2%). Su Rai3 Città segrete 1.094.000 (6.3%). Su Rete4 Schindler’s List 867.000 (5.3%). Su La7 True Lies 445.000 (2.5%). Su Tv8 4 Ristoranti 281.000 (1.5%). Sul Nove Il naufragio del Titanic Nuove verità 251.000 (1.3%). Su Iris Il fuggitivo 480.000 (2.6%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno 4.748.000 (24.3%). Su Canale5 Striscia la Notizia 3.723.000 (19.1%). Su Rai2 Tg2 Post 637.000 (3.2%). Su Italia1 N.C.I.S. 1.214.000 (6.3%). Su Rai3 Le Parole 1.500.000 (7.6%). Su Rete4 Controcorrente 838.000 (4.3%) e 698.000 (3.6%). Su La7 In Onda 647.000 (3.3%). Su Tv8 4 Ristoranti 496.000 (2.6%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza 303.000 (1.6%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità Weekend 4.278.000 (25.3%). Su Canale5 Avanti un Altro! 3.465.000 (20.9%).

In Seconda Serata su Rai1 Ciao Maschio 683.000 (10.5%). Su Canale5 Tg5 Speciale 1.101.000 (20%). Su Rai2 Tg2 Dossier 265.000 (1.7%) e Tg2 Storie. I Racconti della Settimana 205.000 (1.8%). Su Italia1 Il magico mondo di Oz 220.000 (1.7%). Su Rai3 Tg3 Mondo 382.000 (3.7%). Su Rete4 I ragazzi di Windermere: a parole loro 198.000 (3.7%). Su La7 La tregua 95.000 (1.4%).

Nel daytime da segnalare su Rai1 al pomeriggio bene Italia Sì con Marco Liorni 1.585.000 (14.1%) e 2.070.000 (16.2%). Su Canale5 Verissimo 2.312.000 (21.8%) e 2.315.000 (18.8%). A mezzogiorno su Rai1 ottimo risultato per Linea Verde Life 2.709.000 (21.3%).

Ultimo aggiornamento: Domenica 29 Gennaio 2023, 12:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA