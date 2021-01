Ascolti Tv 28 gennaio 2021, davanti a Suor Angela anche il calcio fa penitenza

Ascolti Tv 28 gennaio 2021. Su Rai1 Che Dio ci Aiuti 6 ha conquistato una media di 5.491.000 spettatori pari al 23% di share. Su Canale 5 Rocketman 1.928.000 (9%). Su Rai2 il match di Coppa Italia Napoli-Spezia 2.415.000 (9,1%). Su Italia 1 La Pupa e il Secchione e viceversa 1.594.000 (8,2%). Su Rete4 Dritto e Rovescio 1.264.000 (6,5%). Su La7 PiazzaPulita 1.161.000 (6,1%). Su Rai3 Operation Finale 1.242.000 (4,9%). Continua il successo di ascolti per MasterChef su Skyuno e on demand: media di un milione e 100 mila spettatori e il 4% di share. Su Tv8 Cani Sciolti 393.000 (1,3%). Sul Nove Godzilla 275.000 (1,2%). Su Rai Premium Giuseppe Moscati sigla l’1.3% con 323.000 spettatori. Su Iris Tango & Cash 489.000 (1,9%). In seconda serata vince su Rai1 Porta a Porta 1.139.000 (11,9%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 5.145.000 (18,7%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 4.148.000 (15%). Su La7 Otto e Mezzo 2.346.000 (8,5%). Su Rete4 Stasera Italia 1.495.000 (5,6%) nella prima parte e 1.326.000 (4,8%) nella seconda. Su Rai3 Che Succ3de? 1.525.000 (5,8%) e Un Posto al Sole 1.799.000 (6,5%). Su Italia1 CSI Miami 1.296.000 (4,7%). Su Tv8 Guess my Age 533.000 (1,9%) e sul Nove Deal with It Stai al gioco 482.000 (1,8%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 5.024.000 (22,8%). Su Canale 5 Caduta Libera 4.123.000 (19,1%). Su Rai2 il Tg2 Speciale 468.000 (2,3%). Così i tiggì. Alle 19 Tg3: 2.563.000 (12,6%), alle 20 Tg1: 6.070.000 (24,1%), Tg5: 4.918.000 (19,3%), TgLa7: 1.629.000 (6,3%).

