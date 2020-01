Ascolti Tv 28 gennaio 2020, solo l'Eredità, Striscia e il Milan superano i 5 milioni di spettatori

Ascolti Tv di ieri martedì 28 gennaio 2020. Su Rai1 l’incontro di Coppa Italia Milan-Torino è stato visto da una media di oltre 5,2 milioni di spettatori pari al 21% di share. Su Canale 5 la serie New Amsterdam è andata vicina ai 2,2 milioni e 10,9%. Su Rai2 Piacere, sono un po’ Incinta 2 milioni e 8,3%. Su Italia 1 La Pupa e il Secchione e Viceversa 8,3%. Su La7 DiMartedì 5,7%, su Rai3 #CartaBianca 5,4%, su Rete4 Fuori dal Coro 5%. Su Tv8 Spider Man 2 l’1,7%, sul Nove Déjà Vu Corsa contro il Tempo 2,7%. Su Rai5 Corri Ragazzo Corri 2,6%. Su Real Time Primo Appuntamento 2,4%.



In fascia Access Prime Time su Canale 5 Striscia la Notizia circa 5 milioni e 18,5%. Su Rai2 Tg2 Post 5,7%. Su Italia1 CSI Miami 4,2%. Su Rai3 Nuovi Eroi 5,5% e Un Posto al Sole 6,7%. Su Rete4 Stasera Italia 5,5%, su La7 Otto e Mezzo 7,6%. Su Tv8 Guess my Age 2,9%. Sul Nove Deal with It Stai al Gioco l’1,3%. Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 5,6 milioni (26,4%). Su Canale 5 Avanti un Altro! oltre 4 milioni (19,6%). Mercoledì 29 Gennaio 2020, 11:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA