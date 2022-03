Ascolti Tv 28 febbraio 2022, Vostro Onore e Gf Vip i più visti

Ascolti del 28 febbraio 2022. In prima serata su Rai1 l’esordio della fiction Vostro Onore è stato seguito da una media di 4.170.000 spettatori pari al 18,9% di share. Su Canale 5 – dalle 21.44 all’1.22 – il Grande Fratello Vip 6: 3.539.000 (23% con gli ultimi 7 minuti che alzano decisamente la media finale grazie al 33,5% di share). Su Rai3 Presa Diretta 1.550.000 (6,9%). Su Rete4 Quarta Repubblica 1.065.000 (6,1%). Su Rai2 Delitti in Paradiso 1.139.000 (5,3%). Su Italia1 Freedom Oltre il Confine 909.000 (4,3%). Su La7 la serie Chernobyl 422.000 (2,4%). Su Tv8 Honest Thief 507.000 (2,2%). Sul Nove Notte Prima degli Esami 291.000 (1,3%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 5.131.000 (20,2%). Su Canale 5 Striscia la Notizia con la coppia Scotti e Manzini 4.299.000 (16,9%). Su La7 Otto e Mezzo 2.014.000 (7,9%). Su Rai2 Tg2 Post 1.552.000 (6,1%). Su Rete4 Stasera Italia 1.152.000 (4,6%) e 1.067.000 (4,2%). Su Rai3 Che Succ3de? 1.300.000 (5,2%) e Un Posto al Sole 1.620.000 (6,3%). Su Italia1 NCIS 1.299.000 (5,1%). Sul Nove Don’t Forget The Lyrics Stai sul Pezzo 392.000 (1,5%). Su Tv8 Guess My Age La Sfida 264.000 (1%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 5.094.000 (24,5%). Su Canale5 Avanti un Altro! 3.925.000 (19,3%).

In seconda serata su Rai1 Tg1 La Trattativa 1.364.000 (12,7%), S’è Fatta Notte 435.000 (7,9%). Su Canale 5 Tg5 Notte 602.000 (18%). Su Rai3 La Versione di Fiorella 751.000 (5,3%), Tg3 Linea Notte 490.000 (5,6%). Su Italia1 Tiki Taka 484.000 (3,8%) e 313.000 (4,6%). Su Rai2 Calcio Totale 282.000 (2,3%).

