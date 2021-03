Ascolti Tv 28 febbraio 2021, Lolita sulla cresta dell'onda

Ascolti Tv 28 febbraio 2021. In prima serata su Rai1 la fiction Le Indagini di Lolita Lobosco ha conquistato una media di 6.849.000 spettatori pari al 29,8% di share. Su Canale 5 Live Non è la D’Urso 1.894.000 (l’11,7%). Su Sky Roma-Milan di Serie A registra una media di 1.891.000 abbonati e 7,3% di share. Su La7 Non è l’Arena 1.411.000 (5,6%) nella prima parte e 842.000 (6,5%) nella seconda. Su Rai3 Speciale Report: Terra, Acqua, Fuoco, Aria 1.444.000 (5,8%). Su Italia 1 Catwoman 1.106.000 (4,6%). Su Rai2 9-1-1 registra 1.124.000 (4,2%) nel primo episodio e di 938.000 (3,7%) nel secondo. Su Rete4: 13 Hours The Secret Soldiers Of Benghazi 527.000 (2,6%). Su Tv8 4 Hotel 584.000 (2,3%). Sul Nove Quasi quasi cambio i Miei 255.000 (1%).

In fascia Access Prime Time su Rai 1 Prima Festival 5.044.000 (19,3%) e Soliti Ignoti 5.662.000 (21,4%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 3.231.000 (12,2%). Su Italia1 CSI Miami 1.222.000 (4,7%). Su Rete 4 Stasera Italia 1.099.000 (4,2%) nella prima parte e 1.016.000 (3,7%) nella seconda. Su La7 la presentazione di Non è Arena 1.050.000 (4%). Su Tv8: 4 Ristoranti 748.000 (2,9%). Sul Nove Little Big Italy 318.000 (1,2%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.674.000 (20,8%). Su Canale 5 Caduta Libera 3.246.000 (14,8%). Su Rai2 Novantesimo Minuto 994.000 (5,5%) nella prima parte e 1.154.000 spettatori (5.4%) nella seconda, Su Rai3 le edizioni del Tgr 3.680.000 (15,9). Su Sky Napoli-Benevento 866.000 (4,5%). Alle 20 Tg1: 6.155.000 (24,6%), Tg5: 4.385.000 (17,4%), TgLa7: 1.007.000 (4%).

Nel daytime su Rai1 l’Angelus 2.549.000 (21,2%), Linea Verde 3.287.000 (20,6%). Domenica In 3.267.000 (19,4%) nella prima parte e 2.621.000 (17,4%) nella seconda. Da Noi… a Ruota Libera 2.185.000 (13,7%). Su Canale 5 Domenica Live 2.114.000 (13,2%). Su Rai2 Quelli che Aspettano 1.184.000 (7,1%) e Quelli che il Calcio 1.193.000 (8%). Su Rai3 Mezz’Ora in più 1.238.000 (7,9%) e Mezz’Ora in più Il Mondo che Verrà 937.000 (6,4%). Kilimangiaro Il Grande Viaggio 863.000 (5,9%) mentre Kilimangiaro 1.570.000 (9,8%). Su Sky Sport Inter-Genoa 840.000 (5,6%).

In seconda serata su Rai 1 Speciale Tg1 1.440.000 (14,5%). Su Canale 5 il Tg5 Notte 439.000 (12,6%). Su Rai2 La Domenica Sportiva 853.000 (6,1%) e L’Altra DS 320.000 (4,4%). Su Italia1 Pressing Serie A 372.000 (6,3%). Su Rai 3 Tg3 Mondo 559.000 (4%). Su Rete 4 Arma Letale 125.000 (2,3%).

Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Marzo 2021, 11:00

