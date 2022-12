Ascolti Tv 28 dicembre 2022, De Martino icona di Rai2: va forte anche Bar Stella. Malgioglio non decolla neppure con Mara

Ascolti tv 28 dicembre 2022 in prima serata su Rai1 Meraviglie Stelle d’Europa con Alberto Angela è stato seguito da una media di 2.884.000 spettatori pari al 17.1% di share. Su Canale 5 la seconda stagione di Sissi 2.279.000 (13.9%). Su Rai3 Gifted Il dono del talento 1.488.000 (8.3%). Su Italia 1 L’Attimo Fuggente 925.000 (5.8%). Su Rai2 Mi Casa Es Tu Casa (con Cristiano Malgioglio che ospita di Mara Venier e con la caduta di stile registrata con la canzoncina dedicata al critico del Corsera, Aldo Grasso) 806.000 (4.7%). Su Rete4 Controcorrente Prima Serata con la Viero al posto della Gentili 611.000 (4.1%). Su La7 Atlantide 393.000 (3.1%). Su Tv8 il film Sotto il Segno del Natale 515.000 (2.9%). Sul Nove Cash or Trash Xmas Edition 369.000 (2.1%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 4.644.000 (23.1%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.769.000 (18.8%). Su Italia1 NCIS 1.405.000 (7%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.279.000 (6.5%), Un Posto al Sole 1.582.000 (7.8%). Su Rai2 Tg2 Post 1.142.000 (5.8%). Su La7 In Onda 1.061.000 (5.3%). Su Rete4 Controcorrente 857.000 (4.4%) e 711.000 (3.5%). Su Tv8 4 Hotel 520.000 (2.6%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics in replica 395.000 (2%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 3.889.000 (23.2%). Su Canale 5 la replica di Caduta Libera 3.075.000 spettatori (18.6%). Su Rai2 Drusilla e L’Almanacco del Giorno Dopo 613.000 (3.2%).

Nel daytime da segnalare al mattino su Rai1 Uno Mattina 954.000 (18.5%), Storie Italiane 1.031.000 (19.6%) e 1.046.000 (18.9%), È Sempre Mezzogiorno 2.036.000 (19.8%). Su Canale5 Mattino Cinque News 986.000 (19.1%) e 1.006.000 (19%). Al pomeriggio su Rai1 Oggi è un Altro Giorno 1.891.000 (18.2%), Il Paradiso delle Signore 1.884.000 (20.5%), Vita in Diretta 2.581.000 (21.7%).

In Seconda Serata su Rai1 Il Mondo con gli Occhi di Overland 656.000 (9.6%), la replica di In vacanza con Viva Rai 2! 262.000 (5.9%). Su Canale 5 Tg5 Notte 559.000 (6.7%). Su Rai2 Bar Stella con Stefano De Martino 545.000 (6.4%).

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Dicembre 2022, 11:38

