Ascolti Tv 28 dicembre 2021, Sissi anche in serie conserva il suo fascino

di Marco Castoro

Ascolti del 28 dicembre 2021. In prima serata su Rai1 Meraviglie, la prima puntata del programma di Alberto Angela è stata seguita da una media di 3.415.000 spettatori. Share del 17%. Su Canale5 Sissi, la serie dedicata alla principessa 3.383.000 (16,7%). Su Italia1 Le Iene con lo speciale sul giallo di Ponza 1.318.000 (8,4%). Su Rai2 Un’ora sola ti vorrei, lo show comico di Enrico Brignano 1.719.000 (7,7%). Su Rete4 il film The Bourne Supremacy con Matt Damon 810.000 (3,9%). Su Rai3 il film d’animazione La famiglia Addams 842.000 (3,7%). Su La7 il film Un colpo perfetto con Demi Moore e Michael Caine 568.000 (2,8%). Su Tv8 il film Natale sotto le stelle 478.000 (2,2%). Su Nove il film Men of Honor L’onore degli uomini con Robert De Niro 261.000 (1,3%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 4.976.000 (20,9%), su Canale5 Striscia la Notizia 4.103.000 (17,2%), su Rai3 Un Posto al Sole 1.645.000 (6,9%), su La7 In Onda 1.407.000 (5,9%), su Rete4 Controcorrente 1.112.000 (4,8%) nella prima parte e 919.000 (3,8%) nella seconda, su Rai2 Tg2 Post 1.006.000 (4,2%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.703.000 (23,9%), Tg1 5.415.000 (24,4%). Su Canale5 Caduta Libera (replica) 3.455.000 (18%), Tg5 4.459.000 (19,9%).

In Seconda serata su Rai1 Overland 647.000 (7,8%). Su Canale5 Napoleone, Nel Nome dell’Arte 545.000 (6,7%). Su Rai2 Bar Stella 864.000 (6,3%). Su Rai3 il documentario su Eugenio Scalfari 279.000 (2,2%).

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Dicembre 2021, 12:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA