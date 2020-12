Ascolti Tv 28 dicembre 2020, Amadeus scalda il pubblico per Capodanno

Ascolti Tv 28 dicembre 2020. Su Rai1 La Bella e la Bestia ha conquistato una media di 4.819.000 spettatori pari al 20% di share. Su Canale 5 – dalle 21.49 all’1.18 - Grande Fratello Vip 5 3.663.000 e 20,2% (Grande Fratello Vip Night di 9 minuti: 1.772.000 – 30.6%). Su Rai2 Pixels 1.109.000 (4,3%). Su Italia 1 Il Cavaliere Oscuro Il Ritorno 1.210.000 (5,6%). Su Rai3 la miniserie Maria Teresa 2 905.000 (3,4%). Su Rete4 Quarta Repubblica 1.284.000 (5,8%). Su La7 Atlantide Pantani, vita e morte di un pirata 411.000 (2%). Su Tv8 la serie Das Boot 219.000 (0,9%). Sul Nove The Best of Aldo, Giovanni e Giacomo 987.000 (4%). Su Iris La Vera Storia di Una Leggenda Americana 499.000 (2%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 5.956.000 (21,4%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 4.882.000 (17,5%). Su Rete4 Stasera Italia News 1.741.000 (6,4%) nella prima parte e 1.644.000 (5,9%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 1.281.000 (4,6%). Su Rai3 I Topi 1.311.000 (4,9%), Un Posto al Sole 1.751.000 (6,3%). Su Italia1 CSI Miami 1.121.000 (4,1%). Su La7 Uozzapp! 349.000 (3,4%). Su Tv8 4 Ristoranti 516.000 (1,9%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 574.000 (2,1%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 5.501.000 (23,3%). Su Canale 5 la replica Caduta Libera 3.880.000 (16,8%). Su Rai3 le edizioni del Tgr 3.613.000 (14,9%). Alle 20 vola il Tg1 (6.492.000 e 25,2%).

Nel daytime da segnalare la prima parte di Storie Italiane 1.452.000 (18,1%).

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Dicembre 2020, 11:30

