Ascolti Tv 28 aprile 2019. C'è poco da stare Allegri: Fazio non arriva al 15%

Ascolti Tv di domenica 28 aprile 2019. Su Rai1 Che Tempo che Fa vince la serata ma non arriva a una media di 3,5 milioni di spettatori, pari al 14,5% di share. Nonostante ci fosse mister Allegri, il tecnico della Juventus. Con il Tavolo la media è scesa sotto i 2 milioni (12,3%). Su Canale 5 Il Premio è stato visto da 2 milioni di spettatori pari al 9,2%. Su Rai2 NCIS 6,8% e FBI 7,4%. Su Italia 1 Le Iene 10,7%. Su Rai3 Un Giorno in Pretura 7,2%. Su Rete4 Il Vento del Perdono 4,9%. Su La7 Non è l’Arena 7%. In fascia Access Paperissima Sprint su Canale 5 fa meglio di Fazio con una media di oltre 4 milioni e il 17,1% di share. Su Rai2 Quelli che il Calcio dopo il Tg fal 4,9%. Su Italia1 CSI 4,3%. Su Rai3 Grande Amore 4,9%. Su Rete4 Stasera Italia Weekend 3,3%. Su Tv8 4 Ristoranti segna il 3%, sul Nove Camionisti in Trattoria 1,5%. Nel Preserale L’Eredità 3,8 milioni (20,5%), su Canale 5 Caduta Libera 3 milioni (16,9%). Ultimo aggiornamento: 14:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA