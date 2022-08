Ascolti Tv 28 agosto, niente pregiudizi: Sex è un programma di vero servizio pubblico

Ascolti del 28 agosto 2022 in prima serata su Rai1 La Dama Velata in replica è stata seguita da 2.329.000 spettatori pari al 17% di share. Su Canale 5 Instant Family 1.594.000 (12,3%). Su Rai3 Città Segrete 860.000 (6,3%). Su Italia 1 Ready Player One 654.000 (5,1%). Su Rete4 Zona Bianca 630.000 (5,5%). Su Rai2 Tg2 Post 705.000 (4,8%) e Bull 539.000 (3,8%). Su Tv8 Italia’s Got Talent Best of 482.000 (3,6%). Sul Nove I Corti di Aldo, Giovanni e Giacomo 404.000 (2,8%). Su La7 Miss Marple 223.000 (2,1%).

In fascia Access Prime Time su Rai 1 Techetechetè 3.127.000 (21,5%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.279.000 (15,7%). Su Italia1 NCIS New Orleans 825.000 (5,7%). Su Rete 4 Controcorrente 709.000 (5%) e 784.000 (5,4%). Su Rai 3 Sapiens Files Un Solo Pianeta 555.000 (3,8%). Su La7 In Onda 721.000 (5%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.366.000 (27,3%). Su Canale 5 Avanti un Altro! Weekend 1.609.000 (13,4%). Su Rai3 le edizioni del Tgr 1.878.000 (14,6%).

In Seconda Serata su Rai 3 Sex si conferma un programma di vero servizio pubblico anche su temi spesso tabù. In barba ai pregiudizi i medici hanno sottolineato che una persona su tre ha problemi di disfunzioni sessuali, dolori cronici che non si affrontano con i familiari, che bisogna fare educazione per far conoscere i consultori. Gli ascolti non sono super (190.000 spettatori e 3% di share) ma va seguito come un programma di medicina. Su Rai 1 Speciale Tg1 789.000 (10,8%). Su Canale 5 il Tg5 Notte 398.000 (6,1%). Su Rai2 La Domenica Sportiva 646.000 (7,9%). Su Italia1 Pressing 345.000 (8,1%). Su Rete 4 Il Sipario Strappato 112.000 (3,4%).

Nel daytime da segnalare su Rai1 la Visita Pastorale del Papa a L’Aquila 1.497.000 (25,4%).

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Agosto 2022, 11:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA