Ascolti Tv 27 settembre 2021, rientro alla grande per Striscia e L'Eredità

Ascolti Tv 27 settembre 2021. In prima serata su Rai1 la fiction I Bastardi di Pizzofalcone 3 è stata seguita da 4.458.000 spettatori pari al 21,5% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip 2.828.000 (19,2%). Su Rai2 Il giustiziere della notte 1.206.000 (5,4%). Su Italia1 The Foreigner 1.080.000 (5,1%). Su Rai3 Presadiretta 1.186.000 (5,4%). Su Rete4 Quarta Repubblica 823.000 (4,9%). Su La7 Eden Un Pianeta da Salvare in replica 363.000 (2%). Su Tv8 Creed Nato per combattere 365.000 (1,8%). Sul Nove Little Big Italy 361.000 (2%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.620.000 (19,1%). Su Canale5 Striscia la Notizia 4.790.000 (19,8%). Su Rai2 Tg2 Post 881.000 (3,6%). Su Italia1 N.C.I.S. Unità Anticrimine 1.224.000 (5,1%). Su Rai3 Che Succ3de? 1.472.000 (6,4%), Un Posto al Sole 1.722.000 (7,1%). Su Rete4 Stasera Italia 1.010.000 (4,3%) nella prima parte e 889.000 (3,6%) nella seconda. Su La7 Otto e Mezzo 1.643.000 (6,8%). Su Tv8 Guess My Age Indovina l’Età 291.000 (1,2%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 434.000 (1,8%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.241.000 (24,5%). Su Canale5 Caduta Libera 2.893.000 spettatori (17,3%). Su Rai3 le edizioni di Tg Regione 2.691.000 (14,5%).

