Ascolti Tv 27 settembre 2020, stravince l'Allieva 3. Fazio buona la prima, D'Urso e Giletti si difendono

Ascolti Tv domenica 27 settembre 2020. Una serata tv molto combattuta. Su Rai1 in prima visione L’Allieva 3 ha conquistato 4.334.000 spettatori pari al 19,5% di share (primo episodio 4.704.000 e 19%, secondo 3.930.000 e 20.1%). Su Canale 5 Live Non è la D’Urso dalle 21.34 all’1.24 è stato seguito da una media di 1.973.000 spettatori pari al 12,6% di share. Su Sky Sport 2 milioni e 533 mila abbonati hanno visto Roma-Juventus pari a uno share del 10,2%. Su Rai3, l’anteprima di 24 minuti (1.797.000 – 7,7%), il ritorno di Che Tempo Che Fa - dalle 20.30 alle 22.39 – ha raccolto una media di 2.280.000 spettatori (9,2%) mentre Che Tempo Che Fa Il Tavolo 1.246.000 (7,2%). Su La7 la prima stagionale di Non è L’Arena - dalle 21.05 alle 0.58 –ha portato a casa una media di 908.000 spettatori con il 5% (Non è L’Arena Prima Pagina dalle 20.38 alle 21: 995.000 e 4%). Su Rai2 NCIS Los Angeles 1.143.000 (4,5%), NCIS New Orleans 1.022.000 (4,2%). Su Italia1 Independence Day: Rigenerazione 1.439.000 e 6,4%. Su Rete4 La preda perfetta A Walk Among the Tombstones 788.000 e 3,7%. Su Tv8 Masterchef 478.000 e 2,4% di share. Sul Nove Avamposti Dispacci dal Confine 305.000 (1,2%).



In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 4.422.000 e 17,5%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 3.136.000 (12,4%). Su Italia1 CSI 1.219.000 (4,9%). Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha raccolto 1.113.000 spettatori con il 4,6%, nella prima parte e 982.000 (3,9%) nella seconda. Su Tv8 4 Ristoranti 491.000 e 2%. Sul Nove Little Big Italy 324.000 e 1,3%. Nel Preserale Marco Liorni su Rai1 con Reazione a Catena chiude la sua ottima stagione con 4.154.000 spettatori e 20,2% di share. Su Canale 5 Caduta Libera 2.660.000 (13,3%). Su Rai2 Novantesimo Minuto 664.000 spettatori (3,9%) nella prima parte e 741.000 nella seconda (3,8%). In seconda serata su Rai2 La Domenica Sportiva 1.046.000 (6,7%), L’Altra DS 402.000 (5,7%). Su Italia1 Pressing Serie A 490.000 con il 6% di share.



Nel daytime da segnalare su Rai1 l’Angelus 2.369.000 (20,4%). Linea Verde 3.098.000 (20%), Domenica In 2.635.000 (15,2%) nella prima parte e 2.555.000 (16,2%) nella seconda. Da Noi… A Ruota Libera 2.264.000 (14,5%). Su Canale 5 Domenica Live 1.840.000 e 11,8%. Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Settembre 2020, 11:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA