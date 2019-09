Ascolti Tv 27 settembre 2019, vince Carlo Conti ma Rosy Abate va forte. Bake Off supera X Factor

Ascolti Tv di venerdì 27 settembre 2019. In prima serata su Rai1 Tale e Quale Show 3,8 milioni di media spettatori pari al 19,2% di share. Su Canale 5 Rosy Abate2 3,5 milioni e 16,9% di share. Su Rete4 Quarto Grado 5,9%. Sul Nove Fratelli di Crozza 5,5%. Su La7 Propaganda Live 5,3%. Su Italia1 Guardiani della Galassia 4,8%. Su Rai3 Il Principe Abusivo 4,7%. Su Rai2 S.W.A.T 4%. Su Real Time/+1 Bake Off Italia 3,3%. Su Tv8 X Factor 3%.



Nella fascia Access Prime Time parità tra I Soliti Ignoti (18,9%) e Striscia la Notizia (18,9%). Su Rai2 Tg2 Post 3,2%. Su Italia1 CSI 5%. Su Rai3 Un Posto al Sole 6,8%. Su Rete4 Stasera Italia 5,7%. Su Tv8 Guess my Age 2,3%. Sul Nove Little Big Italy 1,8%. Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 23,3%, su Canale 5 Caduta Libera 20,3%. E Cracco su Rai2 con Nella mia Cucina fa il 2,3%. Sabato 28 Settembre 2019, 12:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA