Ascolti Tv 27 ottobre 2022, Malinconico cala e il Night del Gf Vip spopola. Ilaria D'Amico 2,2%

Ascolti del 27 ottobre 2022 in Prima Serata su Rai1 Vincenzo Malinconico Avvocato d’Insuccesso è stato seguito da una media di 3.544.000 spettatori pari al 19,9% di share. Su Canale 5 Grande Fratello Vip 2.602.000 e 20,6% (GF Night 1.015.000 e 32,7% + Live 608.000 e 19%). Su Rete4 Dritto e Rovescio 1.031.000 (7,2%). Su La7 PiazzaPulita 838.000 (5,9%). Su Tv8 Hjk Helsinki-Roma 980.000 (4,9%). Su Italia 1 Ghost in the Shell 868.000 (4,7%). Su Rai3 Amore Criminale con Emma D’Aquino 688.000 (3,6%). Sul Nove Only Fun Comico Show 506.000 (2,8%). Su Rai2 Che c’è di Nuovo? Con Ilaria D’Amico 349.000 (2,2%). Il primo Live di X Factor 2022, show Sky Original prodotto da Fremantle, su Sky Uno/+1, ha registrato 598mila abbonati di media con il 3,1%, in crescita del +3% rispetto alla settimana scorsa; 1 milione 903 mila spettatori medi nei sette giorni per la puntata precedente su Sky e Tv8.

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 4.556.000 (21,6%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.391.000 (16,2%). Su Italia1 NCIS New Orleans 1.125.000 (5,4%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.364.000 (6,7%) e Un Posto al Sole 1.579.000 (7,4%). Su La7 Otto e Mezzo 1.658.000 (7,9%). Su Rete4 Stasera Italia 1.140.000 (5,6%) e 946.000 (4,5%). Su Rai2 Tg2 Post 787.000 (3,7%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics! 677.000 (3,2%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 4.342.000 (26,6%). Su Canale 5 Caduta Libera 2.822.000 (17,9%). Su Rai3 le edizioni del Tgr 2.480.000 (14,4%), Blob 979.000 (5,2%) e Via dei Matti N° 0: 858.000 (4,3%). Su Italia1 NCIS 776.000 (4,3%). Su Rai2 NCIS 424.000 (2,7%) e Una Scatola al Giorno 336.000 (1,8%). Su Rete 4 Tempesta 749.000 (3,8%). Su Tv8 Celebrity Chef 423.000 (2,4%). Sul Nove Cash or Trash Chi Offre di Più? 290.000 (1,7%). Su La7 Lingo Parole in Gioco con Caterina Balivo 141.000 (0,9%). Così i tiggì alle 20: Tg1 5.060.000 (26,1%), Tg5 3.686.000 (18,8%), TgLa7 1.179.000 (6%).

In Seconda Serata su Rai1 Porta a Porta 720.000 (10,1%). Su Canale 5 Tg5 Notte 405.000 (14,5%). Su Rai2 Stasera c’è Cattelan 136.000 e 2,2% (Ancora 5 Minuti su Rai2 con Lundini 84.000 e 1,9%). Su Rai 3 Sopravvissute 504.000 (3,4%). Su Italia1 Ex Machina 260.000 (3,6%). Su Rete4 Il Comune Senso del Pudore 161.000 (4,5%).

Nel daytime superano il 20% di share su Rai1 Il Paradiso delle Signore 21,1%, Vita in diretta 22% che stacca Pomeriggio 5 (14,6%). Su Canale 5 Mattino 5 News 926.000 (20,7%) e 824.000 (20,5%), Beautiful 2.431.000 (20,4%), Uomini e Donne 2.661.000 (27,3%) e 1.957.000 (23,5%).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Ottobre 2022, 11:17

