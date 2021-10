Ascolti Tv 27 ottobre 2021, Anna Valle è Luce dei Tuoi Occhi

Ascolti Tv 27 ottobre 2021. In prima serata su Canale 5 La serie Luce dei Tuoi Occhi con Anna Valle chiude in bellezza con una media di 3.348.000 telespettatori e il 16,8% di share. Su Rai 1 Il film Mio fratello rincorre i dinosauri 3.246.000 (15,1%). Su Rai 3 Chi l’ha visto? 1.923.000 (9,6%). Su Italia 1 Honolulu 916.000 (4,6%). Su La7 Non è l’Arena 753.000 (4,4%). Su Rai 2 La serie Il cacciatore 900.000 (4,1%). Su Rete 4 Zona Bianca 555.000 (3,3%). Su Tv8 X Factor 592.000 (2,9%). Su Nove Accordi & disaccordi 293.000 (1,3%).

In fascia Access Prime Time su Rai 1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.886.000 (19,8%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.647.000 (14,8%). Su Rai 3 Che Succ3de? 1.271.000 (5,5%) e Un Posto al Sole 1.709.000 (6,9%). Su La7 Otto e Mezzo 1.639.000 (6,6%). Su Rete 4 Stasera Italia 1.091.000 (4,6%) nella prima parte e 895.000 (3,6%) nella seconda. Su Rai 2 Tg2 Post 749.000 (3%). Su Italia 1 N.C.I.S. Unità Anticrimine 1.184.000 (4,9%).

Nel Preserale su Rai 1 L’Eredità 4.097.000 (21,9%). Su Canale 5 Caduta Libera! 3.318.000 (18,4%).

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Ottobre 2021, 11:56

