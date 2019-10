Ascolti Tv 27 ottobre 2019, Imma Tataranni chiude in bellezza. Le Iene meglio di Fazio

Ascolti Tv domenica 27 ottobre 2019. Su Rai1 l’ultima puntata della fiction Imma Tataranni Sostituto Procuratore è stata vista da oltre 4,7 milioni di media pari al 22,2% di share. Su Canale 5 Benvenuti al Sud porta a casa solo il 9%. Su Rai2 – dalle 21.07 alle 22.38 – Che Tempo Che Fa 1,8 milioni di media (7,4%), Che Tempo Che Fa Il Tavolo – dalle 22.41 alle 23.39 –6,1%. Su Italia1 – dalle 21.35 all’1.12 – Le Iene 10,6%. Su Rai3 Aspettando il Re 3,4%. Su Rete4 Il Segreto 4,4%. Su La7 – dalle 20.40 alle 22.57 – Non è L’Arena 4,3%. Su Tv8 – dalle 21.41 alle 23.27 – il Gran Premio di Formula 1 del Messico è stato seguito da oltre 2 milioni e dal 9,5% di share. Sul Nove Pizza Hero La Sfida dei Forni 1,6%.



In fascia Access Prime Time domina su Rai1 Amadeus con I Soliti Ignoti (oltre 5,2 milioni di media e 21%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 11,9%. Su Italia1 CSI Miami 4,7%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend 4%. Su Rai3 Un Giorno in Pretura 3,7%. Sul Nove Camionisti in Trattoria 1,8%.



Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4,5 milioni (20,8%). Su Canale 5 Caduta Libera 17,1%. Su Rai2 Novantesimo Minuto 6%. Che Tempo Che Farà segna 4,3%. A mezzogiorno vola basso la Domenica Ventura su Rai2 (384.000 spettatori e il 3%). In seconda serata si conferma Enrico Mentana con la sua Maratona elettorale (818.000 spettatori con l’8,6%). Gli speciali elettorali tolgono un po’ di ascolti allo sport. Tiki Taka torna su Canale 5 e supera allo sprint la Domenica sportiva (7,2% contro 6,6%). Lunedì 28 Ottobre 2019, 10:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA