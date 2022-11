Ascolti Tv 27 novembre 2022, Spagna-Germania 7,6 milioni e 34,7% di share. Ma anche Fazio è Mondiale

Ascolti del 27 novembre 2022 in Prima Serata su Rai1 la partita dei Mondiali di calcio Spagna-Germania ha conquistato una media di 7.634.000 spettatori pari al 34.7% di share. A seguire Il Circolo dei Mondiali fa precipitare inesorabilmente gli ascolti di Rai1 a 1.778.000 spettatori (9.6% di share), del resto non è certo un programma che fa appeal sul pubblico a casa. Su Rai3 Che Tempo Che Fa 2.454.000 (11.3%) e Che Tempo Che Fa Il Tavolo 1.793.000 (12.5%). Su Canale5 la prima tv di Dopo il matrimonio 1.941.000 (10.4%). Su Italia1 Le Iene presentano: Inside 1.614.000 (8.4%). Su La7 Non è l’Arena 780.000 (7%). Su Rete4 Zona Bianca 635.000 (4.5%). Su Rai2 N.C.I.S. Los Angeles 1.055.000 (4.9%). Sul Nove la replica di Aldo, Giovanni e Giacomo: Potevo rimanere Offeso 407.000 (2.2%). Su Tv8 Every Breath You Take 158.000 (0.9%).

In fascia Access Prime Time su Canale5 Paperissima Sprint 2.997.000 (13.6%). Su Rete4 Controcorrente 836.000 (3.8%). Su La7 In Onda 746.000 (3.4%). Su Tv8 4 Ristoranti 440.000 (2%). Sul Nove Little Big Italy 279.000 (1.3%).

Nel Preserale su Canale5, in replica, Caduta Libera! Weekend 3.613.000 (20.2%). Su Rai2 Le Indagini di Hailey Dean 633.000 (4.1%) e 837.000 (4.4%). Su Italia1 C.S.I. 566.000 (2.9%). Su Rai3 le edizioni del Tg Regione 3.360.000 (17.9%). Su Rete4 Tempesta d’Amore 686.000 (3.2%). Su La7 Tutte le donne della mia vita 272.000 (1.6%). Su Tv8 4 Hotel 372.000 (2%). Sul Nove la Pallacanestro 87.000 (0.5%).

Nel daytime su Rai1 al mattino la Santa Messa 1.606.000 (19.7%) e l’Angelus 2.218.000 (20.8%), Linea Verde 3.045.000 (22.5%). Su Rai2 la partita dei Mondiali di calcio Giappone-CostaRica 1.903.000 (18.9%). Al pomeriggio le partite dei Mondiali di calcio Belgio-Marocco 3.876.000 (26.4%), Croazia-Canada 3.925.000 (26.6%). Su Canale5 Amici 3.330.000 (22.8%) e Verissimo 3.076.000 (23.3%) e 2.817.000 (18.6%). Su Rai 2 Il provinciale 952.000 (6.3%). Vorrei dirti che… con Elisa Isoardi 674.000 (4.7%). Su Rai 3 Mezz’ora in più 1.276.000 (8.8%) e Il mondo che verrà 1.020.000 (7.8%), Rebus 907.000 (6.9%), Kilimangiaro 1.382.000 (9%).

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Novembre 2022, 11:07

