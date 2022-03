Ascolti Tv 27 marzo 2022, colpaccio di Fazio con la giornalista russa

Ascolti del 27 marzo 2022. In prima serata su Rai1 la fiction Noi ha conquistato una media di 3.315.000 spettatori pari al 15,3% di share (primo episodio 3.429.000 e 14,4%, secondo 3.200.000 e 16.3%). Su Canale 5 Lo Show dei Record 2.860.000 (14,9%). Su Rai3 Che Tempo che Fa, dalle 20.42 alle 22.19, 2.668.000 (11%) e Che Tempo che Fa Il Tavolo, dalle 22.22 alle 23.56, 1.517.000 (8,4%), con un picco d’ascolto di quasi 3 milioni di spettatori (2.920.861) e un picco di share del 12,4%, con tra gli ospiti la coraggiosa giornalista russa Marina Ovsyannikova. Su Tv8 il Gran Premio di Formula 1 d’Arabia Saudita 2.389.000 (10,5%). Su Italia 1 Mission Impossible Fallout 1.153.000 (5,8%). Su La7 Non è l’Arena 861.000 (5%). Su Rete4 Zona Bianca 792.000 (4,7%). Su Rai2 The Rookie 1.036.000 (4,2%) e Blue Bloods 846.000 (3,9%). Sul Nove “Nove Racconta Denise” 298.000 (1,3%).

In fascia Access Prime Time su Rai 1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.133.000 (17%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 3.447.000 (14,2%). Su Rai 3 la Presentazione di Che Tempo che Fa 1.643.000 (7,2%). Su Italia1 NCIS 1.374.000 (5,7%). Su Rete 4 Controcorrente 957.000 (4%) e 1.002.000 (4,1%). Su La7 In Onda 889.000 (3,7%). Sul Nove Little Big Italy 463.000 (2%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.117.000 (21,1%). Su Canale 5 Avanti un Altro! 3.032.000 (16%).

Nel daytime su Rai1 al mattino Santa Messa 1.730.000 (21,4%), l’Angelus 2.410.000 (23,2%) e Linea Verde 3.126.000 (23,1%), al pomeriggio Domenica In 2.857.000 (19.6%) e 2.485.000 (19.5%), Da Noi… A Ruota Libera 2.128.000 (15,5%). Su Canale5 Verissimo 1.875.000 (15,4%) nel Pre Show, 2.281.000 (18%) e 2.086.000 (14,9%) nei Giri di Valzer. Su Rai3 Mezz’Ora in Più 1.163.000 (8,6%) e Mezz’Ora in Più Il Mondo che Verrà 947.000 (7,6%), Kilimangiaro 1.031.000 (7,1%).

In seconda serata su Rai3 Tg3 Mondo 721.000 (8,4%). Su Rai1 Speciale Tg1 503.000 (5%). Su Canale 5 il Tg5 Notte 722.000 (11,3%). Su Rai2 La Domenica Sportiva 475.000 (4,1%).

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Marzo 2022, 11:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA