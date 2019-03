Ascolti Tv 27 marzo 2019. Vincono L'Eredità, Striscia e Carlo Conti in versione David

Ascolti Tv di mercoledì 27 marzo 2019. Tre milioni di media spettatori per la serata di premiazione dei David di Donatello, condotta da Carlo Conti, pari al 15% di share. Su Canale 5 la terza puntata di Live Non è la D’Urso (finita oltre l’una di notte) ha raggiunto 2,2 milioni di media e il 13,2%. Una conferma ad alto livello per Barbara D'urso anche in prima serata. Su Rai2 The Good Doctor chiude con 2,8 milioni e l’11,4% (primo episodio 10,1%, il secondo 12,7%). Su Italia 1 I Fantastici quattro 1,9 milioni (8,1%). Su Rai3 Chi l’ha visto? 2,2 milioni e il 10,4%. Su Rete4 The Next Three Days 4,2%, su La7 Atlantide 3%. Su Tv8 la prima puntata di Masterchef All Stars 2,6%. Sul Nove il talk show Accordi & Disaccordi 1,3%.



All’ora di cena su Rai1 Soliti Ignoti 4,7 milioni e 18,4%. Su Canale 5 Striscia La Notizia 4,8 milioni e 18,5%. Su Rai2 Tg2 Post 4,7%. Su Italia1 CSI ha registrato 4,6%. Su Rai3 Non ho l’età 6,6% e Un Posto al sole 7,8%. Su Rete4 Stasera Italia (5%), su La7 Otto e Mezzo 6,6%. Su Tv8 Guess My Age 2,7%. Sul Nove Boom 1,4%.



Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4,9 milioni (25%). Su Canale 5 Avanti un Altro 4.100.000 spettatori (21.4%).

Al mattino da segnalare su Rai3 Buongiorno Italia al 14,8%. A mezzogiorno su Canale 5 Forum raggiunge 1,7 milioni e il 20% di share. © RIPRODUZIONE RISERVATA