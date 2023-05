Ascolti Tv 27 maggio 2023, applausi per i migliori anni di Carlo Conti. Canale 5 spicca Il Volo

Ascolti Tv sabato 27 maggio 2023, in prima serata su Rai1 l’ultima puntata de I Migliori Anni dell’Estate, in onda dalle 21:34 alle 00:12, ha conquistato una media di 2.864.000 spettatori pari al 19.7% di share. Su Canale5 la prima puntata de Il Volo Tutti per Uno, dalle 21:37 alle 00:48, è stata seguita da una media di 3.128.000 spettatori con share del 23.6%. Su Rai2 F.B.I. 912.000 (5.4%) e F.B.I. International 817.000 (5.1%). Su Italia1 Shrek 2 932.000 (5.7%). Su Rai3 Le ragazze 951.000 con il 6.4%. Su Rete4 …altrimenti ci arrabbiamo! 715.000 (4.6%). Su La7 Eden Un pianeta da salvare 377.000 con il 2.6%. Su Tv8 4 Ristoranti 296.000 (1.8%). Sul Nove Reazione a catena 234.000 (1.5%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Affari Tuoi 4.130.000 (25.9%). Su Canale5 Striscia la Notizia 2.607.000 con il 16.3%.

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 2.933.000 pari al 24.9%. Su Canale5 Avanti un Altro! Story 2.029.000 (17.8%).

Nel daytime al pomeriggio Verissimo 1.714.000 (18.4%) nella prima parte e 1.470.000 (16.9%) nella seconda. Su Rai2 il Giro d’Italia 1.505.000 con il 14.5% (Giro in Diretta a 1.368.000 e il 12.6%, Giro all’Arrivo a 1.916.000 e il 21.3%). A seguire Processo alla Tappa 886.000 con il 10.2%.

