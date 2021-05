Ascolti Tv 27 maggio 2021, aspettando Don Matteo Raoul Bova si conferma leader

Ascolti Tv 27 maggio 2021. In prima serata su Canale 5 l’ultima puntata della fiction Buongiorno, Mamma! con Raoul Bova è stata vista da una media di 3.855.000 spettatori pari al 19,5% di share. Su Rai1 Ulisse Il Piacere della Scoperta dedicato a Francesco e Chiara è stato seguito da una media di 3.421.000 spettatori pari al 15,9%. Su Rai3 Amore Criminale 1.356.000 (5,8%). Su Rete4 Dritto e Rovescio 970.000 (5,4%). Su La7 Piazza Pulita 887.000 (5%). Su Italia 1 Una notte da leoni 1.273.000 (5,8%). Su Rai2 il play off di Serie B Venezia-Cittadella 1.093.000 e 4,7% (Novantesimo Minuto Speciale 799.000 e 3,5%). Su Tv8 I Delitti del BarLume 496.000 (2,1%). Sul Nove Sei Giorni, Sette Notti 455.000 (2%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 5.015.000 (21,2%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 4 milioni (16,7%). Su La7 Otto e Mezzo 1.517.000 (6,5%). Su Rete4 Stasera Italia 1.213.000 (5,5%) nella prima parte e 1.095.000 (4,6%) nella seconda. Su Rai3 Nuovi Eroi 1.060.000 (5%), Un Posto al Sole 1.665.000 (7,1%). Su Italia1 CSI 995.000 (4,2%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 414.000 (1,8%). Su Tv8 Guess My Age 390.000 (1,7%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.011.000 (25,4%). Su Canale 5 la replica di Caduta Libera 2.299.000 (15%).

In Seconda serata su Rai 1 Porta a Porta 727.000 (9,2%), su Canale 5 Tg5 Notte 928.000 (12%). Su Rai 3 Sopravvissute 1.031.000 (6,4%), Tg3 Lineanotte 454.000 (5,4%). Su Italia 1 Venus Club 413.000 (3,8%). Su Rai 2 Il Mythonauta 201.000 (1,5%).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Maggio 2021, 10:56

