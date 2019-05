Ascolti 27 maggio 2019. Barbara d'Urso fa barba, capelli e shampoo ai politici che sfilano in Tv

Ascolti Tv di lunedì 27 maggio 2019. Barbara d’Urso e il suo Grande Fratello vola più in alto di tutti. Su Canale 5 – dalle 21.46 all’1.20 – l’ottava puntata è stata vista da una media di oltre 3,6 milioni di spettatori pari al 22,4% di share (GF Night di 9 minuti 34%), con picchi di quasi 5 milioni e del 37%. Altri numeri per Bruno Vespa e i suoi leader politici da lui ospitati su Rai1 nello Speciale Porta a Porta Elezioni Europee - Chi ha Vinto? Media di poco inferiore ai 2,5 milioni pari all’11,6% di share. Su La7 Propaganda Live Speciale Elezioni 6,7%. Su Italia 1 L’alba del pianeta delle scimmie 5,7%. Su Rai3 Il Matrimonio che Vorrei 5,4%. Su Rete4 Quarta Repubblica 4,1%. Su Rai2 solo il 3,8% per Unici dedicato a Edoardo Bennato tra Rossini e Rock ‘n’ Roll. Su Tv8 Karate Kid II La storia continua 2,2%. Sul Nove Radio Italia Live Il Concerto 1,4%. Nella fascia Access Prime Time: su Canale 5 Striscia La Notizia 19,1% e quasi 5 milioni di media. Su Rai1 Soliti Ignoti 17%. Su La7 Otto e Mezzo 10,1%. Su Rai3 Che Ci Faccio Qui 6,8% e Un Posto al Sole 7,2%. Su Rete4 Stasera Italia 4,7%. Su Italia1 CSI 4,1%. Su Rai2 Tg2 Post 3,5%. Su Tv8 Guess My Age Indovina l’Età 2,5%. Nel Preserale su Rai1 l’Eredità 22,9%, su Canale 5 Caduta libera 21,2%. Su Rete 4 Mario Giordano con Fuori dal Coro raggiunge il 5%. La maratona di Mentana fa il 10%. Martedì 28 Maggio 2019, 11:29

