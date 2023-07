Ascolti Tv 27 luglio 2023, Alba Parietti è una bella signora

Ascolti tv giovedì 27 luglio 2023, su Rai1 Noos – L’Avventura della Conoscenza ha conquistato una media di 1.850.000 spettatori pari al 14% di share. Su Canale 5 la replica di Felicissima Sera 1.225.000 spettatori pari all’11.3% di share. Su Rai2 – dalle 21.56 alle 0.00 – la finale di Non Sono una Signora con Alba Parietti 804.000 spettatori pari al 6.7% di share. Su Italia 1 Chicago Fire1.226.000 spettatori (8.5%). Su Rai3 Pooh. Un Attimo Ancora 928.000 spettatori pari a share del 6.6%. Su Rete4 Il Segno Della Libellula – Dragonfly626.000 spettatori con il 4.8% di share. Su La7 In Onda Prima Serata709.000 spettatori con share del 5.1%. Su Tv8 Prey – La Preda 363.000 spettatori con il 2.7%.

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 3.005.000 spettatori con il 19.6%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.184.000 spettatori con share del 14.3%. Su Rai2 Tg2 Post Estate 763.000 spettatori con il 5%. Su Italia1 NCIS 979.000 spettatori con il 6.5%. Su Rai3. Via dei Matti N 0 992.000 spettatori con il 6.8%. Un Posto al Sole 1.529.000 spettatori (9.9%). Su Rete4 Controcorrente 690.000 (4.7%) e 607.000 spettatori (3.9%). Su La7 In Onda 993.000 spettatori (6.5%). Su Tv8 4 Hotel 391.000 spettatori con il 2.6%. Sul Nove la replica di Cash or Trash ha 367.000 spettatori con il 2.4%.

