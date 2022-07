Ascolti Tv 27 luglio 2022, Ambra supera la prova del Nove

Ascolti tv del 27 luglio 2022 in prima serata su Rai1 SuperQuark con Piero Angela è stato seguito da una media di 1.761.000 spettatori pari al 13,1% di share, a seguire SuperQuark Natura 668.000 (11,1%). Su Canale 5 la serie tv La Strada del Silenzio 1.111.000 (9,4%). Su Italia 1 la serie Chicago Fire 1.165.000 (8,8%). Su Rai2 le serie tv Delitti in Paradiso 1.064.000 (7,1%) e Professor T 692.000 (5,6%). Su Rete4 Controcorrente Prima Serata 765.000 (6,4%). Su Rai3 Germania-Francia di calcio femminile 908.000 (6%). Su La7 Atlantide 348.000 (3,3%). Sul Nove il film Mai Stati Uniti di Carlo Vanzina, con Ambra Angiolini, Giovanni Vernia 435.000 (3%). Su Tv8 il reality Chi Vuole Sposare mia Mamma? con Caterina Balivo 409.000 (2,8%).

In fascia Access prime Time su Rai1 Techetechetè 2.910.000 (18,6%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.474.000 (15,8%). Su Italia1 NCIS 1.055.000 (6,8%). Su La7 In Onda 1.012.000 (6,5%). Su Rete4 Controcorrente 751.000 (5%) e 882.000 (5,6%). Su Rai2 Tg2 Post 852.000 (5,4%). Su Rai3 Viaggio in Italia 714.000 (4,9%). Su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel 448.000 (2,9%). Sul Nove Deal with It Stai al Gioco 249.000 (1,6%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.241.000 (28,3%). Su Canale 5 Avanti un Altro! 1.709.000 (15,5%). Su Rai3 le edizioni del Tgr 1.825.000 (14,9%).

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Luglio 2022, 10:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA