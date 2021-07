Ascolti Tv 27 luglio 2021, Temptation Island chiude in bellezza

Ascolti Tv 27 luglio 2021. In prima serata Su Canale 5 – dalle 21.51 alle 0.57 – l’ultima puntata di Temptation Island ha conquistato una media di 3.694.000 spettatori pari al 27,4% di share. Su Rai1 la replica di Carramba che Sorpresa è stata rivista da una media di 1.513.000 spettatori (9,2%). Su Rai2 Il Circolo degli Anelli 1.163.000 (7%). Su Italia 1 R.I.P.D Poliziotti dall’Aldilà 907.000 (5%). Su Rai3 la Cavalleria Rusticana, raccontata da Pippo Baudo e Antonio di Bella, 981.000 (5,3%). Su Rete4 Ricky & Barabba 701.000 (3,9%). Su La7 In Onda 691.000 (3,9%). Su Tv8 Balla coi Lupi 254.000 (1,8%). Sul Nove Il Monaco 355.000 (2,1%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 3.585.000 (18,9%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 3.281.000 (17,2%). Su Rai2 Tg2 Post 1.104.000 (5,7%). Su Italia1 NCIS 884.000 (4,8%). Su Rai3 Caro Marziano 1.130.000 (6,4%), Un Posto al Sole 1.405.000 (7,4%). Su Rete4 Stasera Italia News 842.000 (4,7%) nella prima parte e 952.000 (4,9%) nella seconda. Su La7 In Onda 1.091.000 (5,8%). Su Tv8 la replica di 4 Hotel 417.000 (2,3%). Sul Nove la replica di Deal With It Stai al Gioco 314.000 (1,7%).



Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.340.000 (23,9%). Su Canale 5 la replica di Conto alla Rovescia 1.541.000 (11,5%). Su Rai2 - dalle 17.12 alle 20.03 – Tokyo 2020 Best Of 1.113.000 (9,8%). Dalle 20.06 alle 20.26: 1.174.000 (6,9%).

