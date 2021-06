Ascolti Tv 27 giugno 2021, una domenica bestiale per Rai1

Ascolti Tv 27 giugno 2021. In prima serata su Rai1 Belgio-Portogallo ha conquistato una media di 7.917.000 spettatori pari al 38,9% di share (pre gara 4.914.000 e 26,8%). Sui canali Sky Belgio-Portogallo 1.229.000 abbonati e il 6,1%. Su Canale 5 The Winner Is 1.627.000 (10%). Su Rai2 Delitti in Paradiso 1.251.000 (6,3%). Su Italia1 Colorado 513.000 (3%). Su Rai3 Kilimangiaro Estate 645.000 (3,3%). Su Rete4 Anche gli Angeli mangiano Fagioli 473.000 (2,8%). Su La7 Indovina Chi Viene a Cena 345.000 (1,9%). Su Tv8 Antonino Chef Academy 107.000 (0,5%). Sul Nove Supernanny 218.000 (1,1%) e 189.000 (1,4%).

In fascia Access Prime Time su Canale 5 Paperissima Sprint 1.951.000 (10,7%). Su Italia1 CSI 758.000 (4,2%). Su Rai3 Sapiens Files Un Solo Pianeta 720.000 (3,9%). Su Rete 4 Stasera Italia Weekend 820.000 (4,7%) nella prima parte e 781.000 (4%) nella seconda. Su La7 La7 20 Un Racconto Italiano 247.000 (1,3%). Su Tv8 la differita del Gran Premio di Formula 1: 1.079.000 (6,7%). Sul Nove Little Big Italy 241.000 (1,3%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.139.000 (21,8%). Su Canale 5 la replica di Caduta Libera 1.576.000 (11,2%).

In seconda e terza serata su Rai 1 Notti Europee 1.419.000 (16,1%). Su Rai2 The Blacklist 7: 505.273 (4,3 e 3,8%). Su Canale 5 il Tg5 Notte 423.000 (9%). Su Italia 1 I Soliti Idioti 244.000 (5%). Su Rai 3 Tg 3 mondo 546 mila (4,9%). Su Rete 4 Hamburger Hill Collina 937: 102.000 (2,1%).

Nel daytime su Rai1 l’Angelus 1.936.000 (21%), Linea Verde 2.798.000 (22,8%), Domenica In 2.381.000 (17,5%) nella prima parte e 2.095.000 (16,7%) nella seconda, Da Noi… A Ruota Libera 1.709.000 (14,8%). Su Rai2 Dribbling Europei 979.000 (6,9%), Tour de France 976.000 (7,7%), Toureplay 849.000 (7,5%).

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Giugno 2021, 11:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA