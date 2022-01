Ascolti Tv 27 gennaio 2022, Doc sempre primo al traguardo ma in leggero calo

Ascolti del 27 gennaio 2022. In prima serata su Rai1 Doc Nelle tue Mani 2, in leggero calo rispetto a una settimana fa, ha conquistato una media di 6.427.000 spettatori pari al 28,5% di share. Giovedì scorso aveva ottenuto 6.709.000 (30,6%). Su Canale 5 il film L’Agenzia dei Bugiardi 1.938.000 (8,7%). Su Italia 1 il film Harry Potter e il Calice di Fuoco 1.416.000 (6,7%). Su Rete4 Dritto e Rovescio con Paolo Del Debbio 1.175.000 (6,5%). Su La7 PiazzaPulita con Corrado Formigli 931.000 (5,2%). Su Rai3 il film Il Disertore 924.000 (4,2%). Su Sky Uno MasterChef con 1.065.000 abbonati (3,7%) nel primo episodio e 917.000 (4,1%) nel secondo (Sky Uno/+1 e on demand 991.000 e 3,9%). Su Rai2 Quando le Mani si Sfiorano 842.000 (3,7%). Sul Iris il film Schindler’s List 665.000 (3,2%). Sul Nove Snitch L’Infiltrato 372.000 (1,6%). Su Tv8 Il Testimone Speciale Giulio Regeni 146.000 (0,6%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 5.444.000 (21,4%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.781.000 (14,9%). Su Rai3 Che Succ3de? 1.696.000 (6,9%) e Un Posto al Sole 1.968.000 (7,7%). Su Italia1 NCIS 1.304.000 (5,2%). Su La7 Otto e Mezzo 2.050.000 (8,1%). Su Rete4 Stasera Italia 926.000 (3,8%) e 982.000 (3,8%). Su Rai2 Tg2 Post 811.000 (3,2%). Sul Nove Deal with It Stai al Gioco 350.000 (1,4%). Su TV8 Guess my Age 321.000 (1,3%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.875.000 (23,3%). Su Canale 5 Avanti un Altro! 4.154.000 (20,4%).

Nel daytime al pomeriggio così le maratone per la corsa al Colle: Tg1 Verso il Quirinale 1.600.000 (11,7%), Tg3 Speciale 723.000 (6%), TgLa7 Speciale 647.000 (4,4%), Quarta Repubblica Quirinale 412.000 (3%). Gli altri programmi: su Rai1 Il Paradiso delle Signore 2.023.000 (17%), La Vita in Diretta 2.111.000 (16,8%) e 2.505.000 (17,3%). Su Canale5 Uomini e Donne 2.817.000 (21,3%), Amici 2.083.000 (17,5%), GF Vip 1.904.000 (16,1%), Pomeriggio Cinque 2.283.000 (15,3%). Su Rai3 Geo 1.703.000 (11,2%).

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta Tg1 Speciale 1.308.000 (14,5%), su Canale 5 Speciale Tg5 516.000 (5,1%). Su Rai2 Le Donne nei Lager Nazisti 445.000 (4,6%). Su Rai 3 Tg3 Linea Notte 349.000 (4%).

