Ascolti Tv 27 gennaio 2019, Valentino Rossi manda Fazio su di giri

Lunedì 28 Gennaio 2019

. A Fabio Fazio si può imputare anche il sesso degli angeli, tuttavia va detto che nella sua trasmissione i big ci sono sempre. Politici, sportivi, star internazionali. È vero che il budget aiuta, gli ascolti stagionali un po’ meno, anche se ieri sera con Valentino Rossi Che Tempo che fa è andato su di giri: media di 4 milioni di spettatori e 15,2% di share. A seguire Il Tavolo 12,8%. Su Canale 5 la Dottoressa Giò con Barbara d’Urso è stata vista da 2 milioni e mezzo di persone (10,2% di share). Bene Le Iene Show su Italia 1 al 10,3% e Massimo Giletti con Non è l’Arena (7,1%) che ha intervistato Luigi Di Maio per poi dirottare la trasmissione sul tema gender. Ottimo risultato anche per Lazio-Juventus su Sky Sport (7,7% di share) e 2 milioni la media degli abbonati in visione. Su Rai2 La Porta Rossa 5,5%, su Rai3 Le ragazze 4,7%, su Rete4 Naked Amoung Walves – Il Bambino con la valigia 4,6%. Su Tv8 Bruno Barbieri – 4 Hotel 2,5%, sul Nove Camionisti in Trattoria 2 l’1,4%.Le trasmissioni sportive sono andate così: su Rai2 Novantesimo Minuto 5,5%, La Domenica Sportiva 7,8%, su Canale 5 Tiki Taka 5,8%. Nel resto della domenica da segnalare su Rai1 Domenica In 12,6% nella prima parte, 15,1% nella seconda. Barbara d’Urso a Domenica Live ha ospitato Alessandro Di Battista. Gli ascolti: 15,4% nel programma, 13,4% nello spazio dedicato alla politica.