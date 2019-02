Ascolti tv 27 febbraio 2019, la Coppa Italia allo sprint sull'Isola. Cresce Tg2 Post, vola Striscia, Uomini e Donne da record

Ascolti Tv di mercoledì 27 febbraio 2019. Su Rai1 l’incontro di Coppa Italia Fiorentina-Atalanta è stato visto da una media di 4,6 milioni di spettatori pari al 18,3% di share. Su Canale 5 la media de L’Isola dei Famosi è stata di 2,9 milioni e del 17%. Su Rai2 La Porta Rossa 2,7 milioni e l’11,4%. Su Italia 1 Jason Bourne 6,2%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? 2,2 milioni di spettatori pari ad uno share del 10%. Su Rete4 Vendetta: Una Storia d’Amore 4,3% di share. Su La7 The Women 3%. Su Tv8 Mia Moglie per Finta 2,3%, sul Nove Garfield 0,9%.



All’ora di cena va forte su Canale 5 Striscia la Notizia 5,3 milioni di spettatori di media, ma picchi di oltre 6 milioni, con uno share del 20,1%. Su Rai2 cresce Tg2 Post (5,2%). Su Rai3 Non ho l’Età 5,6% e Un Posto al Sole 7,8%. Su Rete4 Stasera Italia 5,4%, su La7 Otto e Mezzo 8%. Su Tv8 Guess my Age 2,6%, sul Nove Boom! 1,6%.



Al pomeriggio Uomini e Donne 24,6%, Amici di Maria De Filippi 24,3%, Pomeriggio Cinque 19%. In seconda serata solo l’8% per Porta a Porta. © RIPRODUZIONE RISERVATA