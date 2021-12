Ascolti Tv 27 dicembre 2021, Cenerentola fa molto meglio di Maleficent

Ascolti del 27 dicembre 2021. In prima serata su Rai1 Cenerentola, il film del 2015 è stato visto da una media di 4.164.000 spettatori. Share 18,7%. Supera nettamente il Maleficent Signora del Male (2.980.000 e 15,1%) andato in onda la sera prima sempre su Rai1. Su Canale5 Grande Fratello Vip 2021 con Alfonso Signorini 3.423.000 (21,5%). Su Rai3 Report con Sigfrido Ranucci 2.016.000 (8,8%). A seguire tre film per i nostalgici: su Italia 1 Independence Day 1.205.000 (5,9%), su Rete4 Non ci resta che piangere con Roberto Benigni e Massimo Troisi 1.277.000 (5,9%), su Tv8 Indiana Jones e l’ultima Crociata con Harrison Ford e Sean Connery 462.000 (4,2%). Su Rai2 il documentario Dante Il sogno di un’Italia libera 529.000 (2,3%). Su Nove Little Big Italy, il viaggio di Francesco Panella alla scoperta dei migliori ristoranti italiani all’estero 395.000 (1,7%). Su La7 Eden Un pianeta da salvare con Licia Colò 300.000 (1,6%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 5.453.000 (21,9%), su Canale5 Striscia la Notizia 4.072.000 (16,3%). Su Rai3 Un Posto al Sole 1.765.000 (7,1%), su La7 In Onda 1.351.000 (5,4%), su Rete4 Controcorrente 1.051.000 (4,3%) nella prima parte e 997.000 (4%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 863.000 (3,4%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.716.000 (23,2%), Tg1 5.628.000 (24,4%). Su Canale5 Caduta Libera (R) 3.524.000 (17,7%), Tg5 4.647.000 (20%).

