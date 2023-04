Ascolti Tv 27 aprile 2023, la Fiorentina non è Un Passo dal Cielo

Ascolti tv 27 aprile 2023, in prima serata su Rai1 Un Passo dal Cielo 7 ha conquistato una media di 4.061.000 spettatori pari al 22.4% di share. Su Canale5 la semifinale di Coppa Italia Fiorentina-Cremonese 3.085.000, share del 15.4%. Su Rai2 Con Air 873.000 (4.7%). Su Italia1 Back to School 945.000 pari al 6.2%. Su Rai3 Indovina Chi Viene a Cena 766.000 con il 3.9%. Su Rete4 Dritto e Rovescio 989.000 (6.9%). Su La7 Piazzapulita 734.000 e il 5.1%. Su Tv8 4 Hotel 409.000 (2.4%). Sul Nove Il Contadino Cerca Moglie I Protagonisti 309.000 (1.9%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Cinque Minuti 4.198.000 con il 21.8%, Affari Tuoi 4.811.000 con il 23.1%. Su Canale5 Striscina la Notizina, in onda dalle 20:32 alle 20:45, 3.473.000 pari al 17.8%. Su Rai2 Tg2 Post 653.000 (3.1%). Su Italia1 N.C.I.S. 1.611.000 con il 7.7%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.360.000 (6.9%), Un Posto al Sole 1.726.000 (8.3%). Su Rete4 Stasera Italia 881.000 (4.5%) e 783.000 (3.7%). Su La7 Otto e Mezzo 1.462.000 (7.1%). Su Tv8 100% Italia 357.000 (1.7%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics! Stai sul Pezzo 523.000 (2.6%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 3.770.000 pari al 26.2%. Su Canale5 Avanti un Altro 3.090.000 (22.3%).

