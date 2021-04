Ascolti Tv 27 aprile 2021, è una Champions da Soliti Ignoti (Amadeus 5,8 milioni)

Ascolti Tv 27 aprile 2021. In prima serata su Rai1 la fiction Il Commissario Montalbano, episodio La Rete di Protezione, è stato seguito da una media di 4.707.000 spettatori pari al 20,4%. Su Canale 5 l’incontro di Champions League Real Madrid-Chelsea 3.582.000 (13,8%) mentre su Sky è vista da 751.000 abbonati (2,9%). Su Italia 1 Le Iene Show 1.862.000 (10,9%). Su Rai2 Un’Ora Sola Vi Vorrei con Enrico Brignano 1.614.000 (6,2%). Su Rete4 Fuori dal Coro 1.024.000 (5,6%). Su La7 diMartedì 1.193.000 (5,4%). Su Rai3 Carta Bianca 984.000 (4,9%). Su Tv8 Italia’s Got Talent Best Of 339.000 (1,5%). Sul Nove The Expatriate In Fuga dal Nemico 388.000 (1,7%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 vola Amadeus con i Soliti Ignoti (5.810.000 e 21,8%). Su Canale 5 Striscina la Notizina 3.992.000 (15,9%). Su La7 Otto e Mezzo 1.932.000 (7.4%). Su Rete4 Stasera Italia 1.187.000 (4,7%) nella prima parte e 1.312.000 (4.9%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 962.000 (3,6%). Su Rai3 – dalle 19.54 alle 21.40 - Rai Parlamento Speciale 784.000 (3,1%). Su Italia1 CSI 1.371.000 (5,2%). Su Tv8 Guess My Age 503.000 (1,9%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 582.000 (2,2%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.645.000 (24,4%). Su Canale 5 Avanti un Altro 3.656.000 (19,8%).

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 1.060.000 (11,6%). Su Canale 5 Champions League 1.112.000 (6,2%), X Style 412.000 (3,8%). Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 442.000 (6,1%). Su Rai2 Fuori Tema 659.000 (3,6%) e a seguire Una Pezza di Lundini 311.000 (2,9%). Su Italia1 APBio 663.000 (13,9%). Su Rete 4 Tradita Betrayed 178.000 (4,1%). Su Tv8 Mappe Criminali 143.000 (1,4%).

