Ascolti Tv 26 settembre 2022, in 7 milioni applaudono gli Azzurri. Bene De Martino e Zoro

Ascolti tv del 26 settembre 2022 in Prima Serata su Rai1 Ungheria-Italia di Nations League ha sfiorato i 7 milioni di media (6.949.000 spettatori pari al 31,4% di share). Su Canale5 Grande Fratello Vip 2.447.000 (17,8%), il Night di 10 minuti 983.000 e 28,9%. Su Rai2 la nuova edizione di Stasera Tutto è Possibile con Stefano De Martino 1.300.000 (8,1%). Su La7 Speciale Propaganda Live con Diego Bianchi, alias Zoro 1.015.000 (6,8%). Su Rete4 Quarta Repubblica 992.000 (6,5%). Su Italia1 Jack Ryan L’iniziazione 1.151.000 (5,8%). Su Rai3 Presadiretta 1.063.000 (5,1%). Sul Nove Little Big Italy 310.000 (1,5%). Su Tv8 Gomorra La Serie in replica 277.000 (1,4%).

In fascia Access Prime Time su Canale5 Paperissima Sprint 2.778.000 (12,3%). Su La7 Otto e Mezzo 1.813.000 (8,1%). Su Rete4 Stasera Italia 1.307.000 (6,1%) e 1.175.000 (5,2%). Su Rai2 Tg2 Post 1.201.000 (5,3%). Su Rai3 Via dei Matti n° 0: 983.000 (4,7%) e Un Posto al Sole 1.338.000 (5,9%). Su Italia1 N.C.I.S. New Orleans 1.214.000 (5,5%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics! Stai sul Pezzo 431.000 (2%). Su Tv8 100% Italia 419.000 (1,9%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 4.123.000 (24,7%). Su Canale5 Caduta Libera 3.091.000 (19,2%). Su Rai3 le edizioni del Tg Regione 2.512.000 (14,1%). Su La7 Maratona Mentana 718.000 e 6,3% mentre dalle 02 alle 13.55 ha conquistato 551.000 spettatori e 10,4% di share.

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 1.339.000 (11,8%). Al Mattino Tg1 Speciale 1.340.000 (24,3%).

