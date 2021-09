Ascolti Tv 26 settembre 2021, bravo Cattelan ma vince Scherzi a Parte

Ascolti Tv 23 settembre 2021. In prima serata vince su Canale 5 Scherzi a Parte con una media di 3.043.000 spettatori pari al 17,3% di share. Su Rai1 Alessandro Cattelan nonostante uno show a tratti geniale non è Da Grande per il pubblico over di Rai1: 2.196.000 spettatori e 12% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles 1.232.000 spettatori (5,5%) e NCIS New Orleans 1.283.000 (6%). Su Italia 1 San Andreas 1.295.000 (6,5%). Su Rai3 Il Ponte delle Spie 1.116.000 (5,2%). Su Rete4 Controcorrente con Veronica Gentili 696.000 (3,7%). Su La7 Atlantide 429.000 (2,7%). Su Tv8 MasterChef Italia 503.000 (2,8%). Sul Nove Pearl Harbor 314.000 (2%).

In fascia Access Prime Time su Rai 1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.603.000 (20,8%), su Canale 5 Paperissima Sprint 3.395.000 (15,3%). Su Italia1 NCIS 1.063.000 (4,9%). Su Rete 4 Controcorrente 949.000 (4,4%) nella prima parte e 955.000 (4,3%) nella seconda. Su Rai 3 Frontiere Speciale 652.000 (3,1%). Su La7 In Onda 915.000 (4,2%). Su TV8 4 Ristoranti 589.000 (2,7%). Sul Nove Little Big Italy 332.000 (1,5%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.846.000 (21,3%). Su Canale 5 Caduta Libera 2.366.000 (13,4%). Su Rai3 le edizioni del TgR 2.432.000 (12,9%).

Lo Sport in tv. Su Rai 2 il Campionato del Mondo di Ciclismo 1.374.000 (10.1%), Novantesimo Minuto 596.000 (3,8%). Su Tv8 la differita del Gran Premio di F1 di Russia 1.239.000 (7,9%), su Sky la diretta 1.186.000 abbonati (7,7%). Sempre su Sky Juventus-Sampdoria 855.000 (5,6%). Su Rai2 La Domenica Sportiva 1.214.000 (10%), L’Altra DS 309.000 (5,3%). Su Italia1 Pressing Serie A 335.000 (5,9%) (gli Highlights iniziali 508.000 e 4,1%).

Al Pomeriggio su Rai1 Domenica In 2.219.000 (14%) nella prima parte e 1.856.000 (13,2%) nella seconda, Da Noi… A Ruota Libera 1.606.000 (11,9%). Su Canale 5 L’Arca di Noè 2.153.000 (13,2%), Amici di Maria De Filippi 2.467.000 (16,5%), Verissimo 2.312.000 (18%) e Verissimo Giri di Valzer 2.185.000 (15,8%). Su Rai3 Mezz’Ora in Più 794.000 (5,3%) e Mezz’Ora in Più Il Tempo che Verrà 602.000 (4,3%).

Nel daytime della tarda mattinata su Rai1 l’Angelus 2.017.000 (19%), Linea Verde 2.721.000 (19,1%).

In Seconda e terza serata su Rai 1 Speciale Tg1 368.000 (6,6%). Su Canale 5 il Tg5 Notte 600.000 (10,6%). Su Rai 3 Frontiere Speciale 465.000 (3,1%). Su Rete 4 Unbroken 168.000 (3,3%).

