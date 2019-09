Ascolti Tv, Rai1 a Un Passo dal Cielo stacca Eurogames e Arbore

Ascolti Tv di giovedì 26 settembre 2019. Su Rai1 la fiction Un Passo dal Cielo 4 sfiora la media di 4 milioni di spettatori pari al 18,6% di share. Su Canale 5 la seconda puntata di Eurogames si ferma a 2,5 milioni e 12,4%. Su Rai2 la serata in onore di Gianni Boncompagni No, non è la BBC ha interessato 1,4 milioni con il 6,9% di share. Su Italia 1 Bastille Day: Il colpo del secolo 5,1%. Su Rai3 il film Destini Incrociati 5,1%. Su Rete4 il programma di Paolo Del Debbio Dritto e Rovescio 5,9%. Su La7 Piazza Pulita con Corrado Formigli 5%. Su Sky Uno la terza puntata delle audizioni di X Factor 13 segna 695.000 spettatori con il 3% (949.000 spettatori complessivi). Sui canali Sky Sport Torino-Milan ha ottenuto 1.037.000 spettatori complessivi con il 4,3%. Su Tv8 Nessuno Mi Può Giudicare 2,7%. Sul Nove il programma di Peter Gomez Enjoy 1,4%. Su Real Time la seconda puntata della nuova stagione di Shopping Night 1,5%.



In fascia Access Prime Time su Rai1 I Soliti Ignoti con Amadeus 4,5 milioni e il 18,1%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4,3 milioni e 17,4%. Su Italia1 CSI 4,7%. Su Rai3 Un Posto al Sole 6,5%. Su Rete4 Stasera Italia 5,4%. Su La7 Otto e Mezzo 6,1%. Su Tv8 Guess My Age 2,3%. Sul Nove Little Big Italy 1,4%. Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 23,4%, su Canale 5 Caduta Libera 20,2%. Su Rai2 Nella Mia Cucina con Carlo Cracco 2,1%. Male quest’anno anche Detto Fatto nel pomeriggio di Rai2 (3,9%). Venerdì 27 Settembre 2019, 11:39

