Ascolti Tv 26 ottobre 2022, Montalbano vince nonostante il grande concerto di Renato Zero

Ascolti del 26 ottobre 2022 in Prima Serata su Rai1 Il Commissario Montalbano in replica è stato seguito da una media di 3.328.000 spettatori pari al 18,8% di share. Su Canale5 il primo concerto di 070 – Speciale Renato Zero, in onda dalle 21:41 alle 00:34, 2.269.000 e 15,4% (Il Tempo Passa… Gli Amici Restano, dalle 00:38 alle 00:43, a 817.000 e il 14.6%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? 1.808.000 (10,9%). Su Rete4 Controcorrente Prima Serata 651.000 (4,5%). Su Rai2 Man on Fire Il fuoco della vendetta 709.000 (4,2%). Su Italia1 la prima tv di Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) 753.000 (4,2%). Su La7 Atlantide Storie di uomini e di mondi 527.000 (4%). Su Tv8 X Factor 594.000 (3,5%). Sul 20 The Italian Job 606.000 (3,3%). Su RealTime Matrimonio a Prima Vista Italia 364.000 (1,8%) e 426.000 (2,8%). Sul Nove Ma tu di che segno 6? 289.000 (1,6%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.286.000 (20,6%). Su Canale5 Striscia la Notizia 3.179.000 (15,3%). Su Italia1 N.C.I.S. New Orleans 1.130.000 (5,5%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.435.000 (7,1%), Un Posto al Sole 1.757.000 (8,4%). Su La7 Otto e Mezzo 1.687.000 (8,1%). Su Rete4 Stasera Italia 1.194.000 (6%) e 1.035.000 (4,9%). Su Rai2 Tg2 Post 880.000 (4,2%). Su Tv8 100% Italia 427.000 (2,1%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics! Stai sul Pezzo 571.000 (2,8%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 4.206.000 (25,4%). Su Canale5 Caduta Libera 2.663.000 (16,7%). Su Rai2 Rai Parlamento Speciale, dalle 17:21 alle 20:18, 592.000 (4,6%). Su Italia1 N.C.I.S. 805.000 (4,5%). Su Rai3 le edizioni di Tg Regione 2.278.000 (13,1%), Blob 887.000 (4,9%) e Via dei Matti n° 0: 840.000 (4,4%). Su Rete4 Tempesta d’Amore 796.000 (4,2%). Su La7 Diario Politico, dalle 16:59 alle 19:53, 734.000 (6,5%).

In Seconda Serata su Rai1 Porta a Porta 832.000 (11,5%). Su Canale5 Tg5 Notte 513.000 (12,2%). Su Rai3 Tg3 Linea Notte 561.000 (8,6%). Su Rai2 Stasera c’è Cattelan 240.000 e 3,5% (Ancora Cinque Minuti su Raidue 178.000 e 3,8%). Su Italia1 Wanted Scegli il tuo destino 390.000 (6,1%). Su La7 TgLa7 Notte 178.000 (5,2%). Su Rete4 Doppia personalità 79.000 (2,4%).

