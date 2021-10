Ascolti Tv 26 ottobre 2021, ritorno boom per Imma Tataranni. Bene Diaco in seconda serata

Ascolti Tv 26 ottobre 2021. In prima serata su Rai1 sbanca il ritorno della serie di Imma Tataranni Sostituto Procuratore. La prima puntata della seconda stagione ha conquistato una media di 5.235.000 telespettatori, con share del 24,7%. Su Canale 5 Il film Aquaman 1.557.000 (8,8%). Su Rai 2 Il Collegio prima puntata 1.719.000 (8,5%). Su Italia 1 Le Iene Show 1.263.000 (7,7%). Su La7 DiMartedì 1.062.000 (5,1%). Su Rete 4 Fuori dal coro 833.000 (4,7%). Su Rai 3 #Cartabianca 875.000 (4,2%). Su Tv8 Game of Talents 453.000 (2,1%). Su Nove Il film Attacco al potere Olympus Has Fallen 331.000 (1,5%).

In fascia Access Prime Time su Rai 1 Soliti Ignoti Il ritorno 5.283.000 (21,7%). Su Canale 5 Striscia la notizia 3.466.000 (14,1%). Su Rai 3 Blob 1.117.000 (5,2%), Che Succ3de? 1.227.000 (5,4%), Un posto al sole 1.646.000 (6,8%). Su La7 Otto e mezzo 1.551.000 (6,4%). Su Rai 2 Tg2 Post 1.218.000 (5%). Su Rete 4 Stasera Italia 1.096.000 (4,7%) nella prima parte e 950.000 (3,9%). Su Italia 1 NCIS 1.181.000 (4,9%). Su Tv8 Guess my age 367.000 (1,5%). Su Nove Deal With It 371.000 (1,5%).

Nel Preserale su Rai 1 L’Eredità 4.446.000 (23,8%). Su Canale 5 Caduta libera 3.370.000 (18,7%).

In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta 912.000 (11,4%). Su Rai 2 Ti sento con Pierluigi Diaco che ha ospitato Milena Vukotic ancora una volta al di sopra della media di rete in quella fascia 355.000 (5,2%). Su Rai 3 Tg3 Lineanotte 376.000 (5%). Su La7 DiMartedì 360.000 (4,4%).

