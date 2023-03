Ascolti Tv 26 marzo 2023, gli azzurri di Mancini sfiorano il 31% di share. E Giletti ospita Mentana

Ascolti Tv domenica 26 marzo 2023, in prima serata su Rai1 l’incontro di calcio valevole per le Qualificazioni Europee Malta-Italia ha conquistato una media di 6.468.000 spettatori pari al 30.8% di share (primo tempo: 7.153.000 – 33.5%, secondo tempo: 5.783.000 – 28%). Su Canale 5 Lo Show dei Record 2.285.000 e 14.5%. Su Rai2 Blue Bloods 1.042.000 con il 5.3%. Su Italia1 Le Iene Presentano Inside 920.000 e 5.3% di share. Su Rai3 Che Tempo Che Fa - dalle 20.35 alle 22.22 – 2.133.000 spettatori (10.1%) mentre Che Tempo Che Fa Il Tavolo – dalle 22.25 alle 0.13 – 1.692.000 (12%). Su Rete4 Zona Bianca 506.000 e 3.5% di share. Su La7 Non è l’Arena 867.000 e 5.9%. Su Tv8 Made in Italy 390.000 e 2% di share. Sul Nove Cambio Moglie 184.000 e 0.9%.

In fascia Access Prime Time su Canale 5 Paperissima Sprint 2.983.000 e 14.1%. Su Rete 4 Controcorrente 750.000 (3.7%) e 653.000 (3.1%). Su La7 In Onda 877.000 e 4.1%. Su Tv8 Quattro Ristoranti 479.000 e 2.3% di share. Sul Nove Little Big Italy 369.000 con l’1.8%.



Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 3.757.000 (24%). Su Canale 5 Avanti un Altro Story 3.003.000 (19.8%).

Nel daytime da segnalare a mezzogiorno su Rai1 l’Angelus 2.032.000 spettatori (23.2%), Linea Verde 2.672.000 e 23.2%. Al pomeriggio Domenica In 2.629.000 e 20.6% nella prima parte dalle 14.16 alle 15.24, 2.208.000 spettatori e 18.7% nella seconda parte dalle 15.29 alle 16.44, e 1.899.000 spettatori con il 16.9% nella terza parte. Da Noi… A Ruota Libera 1.727.000 e 14.6%. Su Canale 5 Verissimo 2.214.000 e 19.6 nella prima parte e 2.298.000 e 19.1% nei Giri di Valzer. Su Rai3 Mezz’ora in Più 1.089.000 e l’8.7% mentre Mezz’ora in Più Il Mondo che Verrà 945.000 e l’8%. Rebus 835.000 (7.4%). Kilimangiaro 1.282.000 e 10.4%.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Marzo 2023, 11:47

