Ascolti Tv 26 marzo 2020, i "pazienti" felici di Doc superano i 7 milioni

Ascolti Tv giovedì 26 marzo 2020. Su Rai1 l’esordio della fiction Doc Nelle Tue Mani ha conquistato oltre 7,1 milioni di media spettatori pari al 26,1% di share (primo episodio: 7,4 milioni e 24.8%; secondo poco meno di 7 milioni e 27,3%). Su Canale 5 Quo Vado 4,6 milioni e il 16,7%. Su Rete4 Dritto e Rovescio 5,8%. Su La7 PiazzaPulita con ospite Salvini 4,9%. Su Rai3 il giovedì non è il giorno adatto per Chi l’ha visto? che scende al 4,7%. Su Rai2 Vendetta Finale 4,8%. Su Italia 1 Next 4,1%. Su Iris Indiana Jones e l’Ultima Crociata 2,6%. Su Tv8 La Notte dei Record 1.4%. Sul Nove Indovina Chi 1,1%.



In fascia Access Prime Time su Rai1 la replica dei Soliti Ignoti 6,1 milioni con il 19,4%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media superiore ai 6 milioni e il 19,2%. Su Rai2 Tg2 Post 5,4%. Su Italia1 CSI 4,6%. Su Rai3 Non ho l’età 4,5% e Un Posto al Sole 6,7%. Su Rete4 Stasera Italia 4,8%. Su La7 Otto e Mezzo 8%. Su Tv8 Guess My Age 2,3%. Sul Nove la replica di Deal With It Stai al Gioco 1,3%. Nel Preserale nella gara tra le repliche vince Paolo Bonolis con Avanti un Altro! (5,7 milioni e 20,8%). Su Rai1 Flavio Insinna con L’Eredità scende di botto a 4,3 milioni (16,8%).



Da segnalare durante la giornata al mattino su Rai1 la Santa Messa celebrata dal Papa 21,8%. Al pomeriggio su Rai3 il notiziario TgR 20,1% e a seguire TgR Leonardo che sfrutta l’ondata di popolarità e raggiunge il 10,4%. In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 14,8%. Su Canale 5 L’Intervista di Maurizio Costanzo a Enrico Brignano 9,7%. Alle 20: Tg1 7.332.000 (24,5%), Tg5 6.667.000 (22,1%). Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Marzo 2020, 11:41

