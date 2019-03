Ascolti Tv 26 marzo 2019. Ridono gli Azzurri di Mancini: 6 gol e 7,3 milioni di telespettatori

Ascolti Tv di martedì 26 marzo 2019. Su Rai1 altri 7 milioni e 300 mila spettatori per la giovane Italia di Roberto Mancini, pari al 28% di share. Su Canale 5 Il Diavolo veste Prada regge comunque l’urto con 2,6 milioni e l’11,6% di share. Ma al secondo posto ci sono le Iene Show che su Italia 1 portano a casa un bel 12,2% di share. Su Rai2 Il Collegio 2 in replica fa solo il 4,8% di share, nettamente sconfitto dalle soap opera di Rete4 (Il Segreto 7,3% e Una Vita 6,9%). Su Rai3 #Cartabianca fa il 5,4%. Su La7 DiMartedì il 6,1%. Su Tv8 Ritorno a Cold Mountain l’1,7%, sul Nove Il Giorno in più l’1,4%.



All’ora di cena in fascia access e nel preserale vanno forte Striscia la Notizia (4 milioni e il 15,2% nonostante come competitor ci fossero gli azzurri). Avanti un Altro! 4.155.000 con il 21,5% di share. L’Eredità 5,1 milioni (25,7%). Cresce su Rai2 Tg2 Post (4,9% con 1.308.000 spettatori) e si avvicina ai competitor (su Rete4 Stasera Italia 4,8%, su La7 Otto e Mezzo 6%). Su Italia1 CSI 3,8%. Su Rai3 Non ho l’Età 6,5% e Un Posto al Sole 7,1%. Su Tv8 Guess my Age 2,7% di share. Sul Nove Boom! 1,1%. © RIPRODUZIONE RISERVATA