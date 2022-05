Ascolti Tv 26 maggio 2022, pazzesco Don Matteo! Chiusura col botto: oltre 6,1 milioni di spettatori e 34,3% di share

Ascolti del 26 maggio 2022 in prima serata su Rai1 chiusura con il botto per Don Matteo 13 che ha conquistato una media pazzesca di 6.186.000 spettatori pari al 34,3% di share. Su Canale 5 Poveri ma Ricchissimi 1.653.000 (9,6%). Su Rete4 Dritto e Rovescio 939.000 (6,7%). Su La7 Piazza Pulita 803.000 (6%). Su Italia 1 Transformers: L’Ultimo Cavaliere 826.000 (5,2%). Su Rai2 Corso Sempione 27: 536.000 (3,1%). Su Rai3 Quando c’era Berlinguer 561.000 (3%). Sul Nove Only Fun Comico Show 427.000 (2,3%). Su Tv8 Antonino Chef Academy 290.000 (1,6%). Quelle Brave Ragazze su Sky Uno/+1 e on demand, ha segnato 266.000 abbonati con share nel primo passaggio di 0,4% e una permanenza del 50%.

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.784.000 (24,7%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.370.000 (17,2%). Su Italia1 1.330.000 (7,1%). Su Rai3 La Gioia della Musica 807.000 (4,7%) e Un Posto al Sole 1.372.000 (7,2%). Su La7 Otto e Mezzo 1.311.000 (6,9%). Su Rete4 Stasera Italia 781.000 (4,3%) e 710.000 (3,6%). Su Rai2 Tg2 Post 796.000 (4%). Su Tv8 Alessandro Borghese Celebrity Chef 371.000 (2%) e sul Nove Deal with It Stai al Gioco 269.000 (1,4%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 3.555.000 (26,5%). Su Canale 5 Avanti un Altro! 2.577.000 (20,2%).

In Seconda Serata su Rai1 Porta a Porta 831.000 (12,6%). Su Canale 5 Tg5 Notte 583.000 (7,5%) e Vizi di famiglia 293.000 (8%). Su Rai2 Anni 20 Notte segna 120.000 (2,1%). Su Rai3 Grande Amore 449.000 (3,9%) e Tg3 Linea Notte 214.000 (3,6%). Su Italia1 Jonah Hex 239.000 (6%). Su Rete4 Slow Tour Padano 182.000 (5,5%).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Maggio 2022, 11:02

