Ascolti Tv 26 maggio 2020, La Cattedrale del Mare non crolla davanti a Montalbano

Ascolti Tv martedì 26 maggio 2020. Su Rai1 la replica dell’episodio de Il Commissario Montalbano è stato seguito da oltre 4 milioni e 870 mila spettatori pari al 20,9% di share. Su Canale5 la seconda puntata de La Cattedrale del Mare 2,6 milioni e 11,5%. Su Italia1 Le Iene Show 10,2%. Su Rete4 Fuori dal Coro 6,6%. Su La7 DiMartedì 5,5%. Su Rai3 #Cartabianca 4,3%. Su Rai2 Vita, cuore, battito 5,7%. Su Tv8 Agente 007 La morte può attendere 1,7%. Sul Nove Una settimana da Dio 2,2%. Su SkyUno E poi c’è Cattelan 0,5%.



In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 5,5 milioni e 20,9%. Su Canale5 Striscia la Notizia 4,7 milioni con uno share del 17,7%. Su La7 Otto e Mezzo 2.082.000 (8,1%). Su Rete4 Stasera Italia 1.369.000 (5,5%). Su Rai2 Tg2 Post 978.000 (3,7%). Su Italia1 CSI 3,6%. Su Rai3 Voxpopuli 3,5% e Generazione Bellezza 2,7%. Su Tv8 Guess My Age 2,1%. Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 1,3%. Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4 milioni e 22,4%. Su Canale5, in replica, Avanti un Altro! circa 3 milioni e 17,3%. In seconda serata vince Bruno Vespa su Rai1 con Porta a Porta (1.105.000 e 12,3%). Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Maggio 2020, 11:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA